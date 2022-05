Konfliktene i strandsonen viser at loven bør endres

Jo eldre et mulig ulovlig tiltak er, jo høyere bør terskelen være for å kreve riving.

Den ytterste delen av denne flytebryggen på Hjellestad var blant de mange bygningene og bryggene som kommunen ville fjerne, men som ble «reddet» av flertallet i bystyret.

Bjarne Kvam Phd, advokat, HLT Advokatfirma

Steinulf Tungesvik Advokat, HLT Advokatfirma

Aage Kolderup Michelsen Advokat, HLT Advokatfirma

Bygging i strandsonen er et hett tema. Flere kommuner krever revet og fjernet bygninger og brygger som har stått i mange tiår. Vi mener det bør vurderes å innføre en regel om foreldelse av overtredelser etter plan- og bygningsloven. Og hva hvis det er forsvunnet dokumenter fra kommunens arkiv?

At en urett foreldes etter en del år, er et grunnleggende rettslig prinsipp, som vi finner i flere lover. Straffbare forhold foreldes, bortsett fra de aller mest alvorlige forbrytelsene.

Steinulf Tungesvik (fra v.), Aage Kolderup Michelsen og Bjarne Kvam mener praktiseringen av plan- og bygningsloven for forhold tilbake i tid er for streng.

Når det gjelder eiendommer, så sier hevdsloven at den som i god tro har en eiendom som sin egen i 20 år, blir eier. Det samme gjelder bruksretter som veirett med videre. For pengekrav og andre typer krav er hovedregelen at kravet foreldes etter tre år. Også krav om skatt og avgift foreldes.

Men i plan- og bygningsloven finnes ingen regel om foreldelse. Og kommunene har intensivert sin kontrollvirksomhet, slik at bygg og brygger som har stått i mange tiår, nå kreves revet.

Hensynene bak reglene om foreldelse er dels at den eller de som skal ivareta interessene til seg selv eller samfunnet, må utvise en viss kontroll og effektivitet, og dels at borgerne og samfunnet har behov for å bli ferdig med omstridte forhold, slik at vi kan slippe evige «omkamper», og rette blikket fremover.

Det bør vurderes om disse hensynene også bør få gjennomslag i byggesakene. Plan- og bygningsloven er en viktig miljølov, og hovedregelen må selvsagt være at den skal følges. Likevel oppleves praktiseringen av loven på forhold tilbake i tid av flere som at kommunene er for strenge.

Loven har i dag en regel som sier at dersom en ulovlighet er av «mindre betydning», kan kommunen avstå fra å forfølge den (§ 32-1). Her er det nærmest bare bagatellsaker som omfattes. Regelen er fornuftig når det er tale om nyere byggesaker. Det er mer problematisk at samme, trange «nåløye» skal gjelde også for saker som er flere tiår gamle, kanskje opptil 40–50 år.

Plan- og bygningsloven regulerer en lang rekke forhold, av større eller mindre karakter. Når det gjelder «gamle overtredelser», bør lovgiver skille mellom store og alvorlige saker – tiltak som for eksempel er i strid med brannsikkerhet og tiltak som vesentlig privatiserer strandsonen – og mindre alvorlige forhold som en viss fasadeendring, mindre utvidelse av bryggeanlegg og liknende.

En kompliserende faktor er at de kommunale arkivene i flere tilfeller har vist seg å være mangelfulle, særlig fordi byggesaksdokumenter har forsvunnet, blitt feilarkivert med videre. Arkivloven trådte i kraft først den 1. januar 1999, og så sent som i 2019 var arkiveringen mangelfull. Også gamle kommunale kart har vist seg å være mangelfulle.

I slike tilfeller praktiserer kommunene ofte «omvendt bevisbyrde»: at det er eieren av hytten eller naustet som i realiteten må bevise at endringer i forhold til opprinnelig byggetillatelse har vært tillatt. Men det er myndighetene som har arkivplikt, ikke borgerne.

For borgeren som blir utsatt for «omvendt bevisbyrde» kan det selvsagt by på store utfordringer – både fordi det er tale om gamle forhold der eieren kanskje ikke finner papirene, og fordi eiendommen kan ha skiftet eier i årenes løp, uten at alle papirer har fulgt med. Det er risiko for at kommunen anklager en eier for ulovligheter, selv om problemet egentlig er at kommunens arkiv er mangelfullt.

Tidligere byarkivar Arne Skivenes påpeker i BT 18. mai at fravær av dokumentasjon ikke er det samme som dokumentasjon på fravær. Dette er en advarsel kommunen bør lytte til. Vi mener at i slike saker bør kommunen ikke kreve rivning uten at det er 100 prosent sikkert at tiltaket er ulovlig.

I tilknytning til sakene i Bergen som omtales i mediene i disse dager, mener vi det vil kunne være grunnlag for omgjøring og eventuelt erstatning i andre liknende saker der rivning/fjerning allerede er vedtatt og kanskje også gjennomført.

Etter vår mening er det flere hensyn som tilsier at det bør vurderes å innføre en bestemmelse om at overtredelser av plan- og bygningsloven kan foreldes. En slik bestemmelse bør være nyansert for å kunne balansere de aktuelle hensyn. Jo eldre et mulig ulovlig tiltak er, jo høyere bør terskelen være for å kreve riving.

Hvis det har gått flere tiår før kommunen gjør noe, har tiltakshaver en berettiget forventning om å få la tiltaket stå. En regel om foreldelse vil dessuten virke skjerpende på den kommunale effektiviteten når det gjelder ulovlighetsoppfølgning.

Bjarne Kvam er tidligere journalist i Bergens Tidende.