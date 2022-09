Datteren min kan dø av allergi

Jeg foreslår at vi tar noen enkle grep. Er dette helt urimelige forslag?

Forrige uke fikk Danielsens datter en ny allergisk reaksjon og måtte på legevakten.

I dag forlot jeg brått Bergen Dramatikkfestival og kjørte desperat rundt den avsperrede triatlonbyen for å hente min datter og få henne til legevakten. Det fikk meg til å endelig sette ord på noen tanker jeg har båret på i åtte–ni års tid.

Min datter fikk tidlig påvist nøtteallergi, og hun hadde nettopp fylt tre da vi en dag var på kafé. Vi fikk bekreftet at det ikke skulle være nøtter i maten, men hun ble likevel dårlig, kastet opp, fikk utslett over hele kroppen og problemer med å puste. Hun ble kjørt med blålys til Haukeland og fikk hjelp der. Det viste seg at det jo hadde vært cashewnøtter i pestoen på smørbrødet.

Etter denne opplevelsen tenker jeg på alt som inneholder nøtter som blå, livsfarlig gift.

Når jeg går i butikken, er det store reoler med nøtter som jeg visuelt gir et filter i en sterk blåfarge, og i nesten alle hyllene er det blå felter med produkter min datter kan dø av å spise. Det kan være potetgull stekt i peanøttolje, frokostblanding, brød, pålegg, sjokolade, is og ulike sauser. Det kan være pesto som reklamerer med pinjekjerner foran, men som i den mikroskopiske teksten bak på glasset bekrefter at den også inneholder de billigere, farlige cashewnøttene.

Varer hvor jeg ikke allerede har lest ingredienslisten, gir jeg et lyseblått filter, og de kan ikke kjøpes uten å sjekkes nøye først. De aller fleste produktene i en butikk er pakket inn, men akkurat blå, livsfarlig gift står tilgjengelig som selvplukk mange steder, og gjerne med blått, giftig søl på gulvet og hyllene rundt.

Jeg syns vi klarer å kontrollere det ganske godt i hverdagen. Klassekameratene, foreldrene deres, lærerne og trenerne hennes passer godt på. Vi informerer alltid før fester, stevner og øvingshelger, og alle som vet om den alvorlige allergien, er flinke til å ta hensyn. Vi må likevel alltid ha med en sprøyte, for i kiosker og utsalg er det nesten alltid blå gift i ulike former, og vi har flere ganger opplevd at det blir sjekket med kokken eller leverandøren, men at det har vist seg å være nøtter likevel.

Selv var jeg nylig på et kulturarrangement. De solgte små bokser med peanøtter i baren, og jeg hadde en samtale med en person jeg ikke kjenner. Siden lydnivået var høyt, snakket hun med tydelig blå, livsfarlig gift-ånde rett i fjeset mitt. Det overrasket meg at jeg ikke visste hvordan jeg skulle si fra i situasjonen.

Da jeg kom hjem, tok jeg en dusj og hev klærne mine til vask for å være sikker på å ikke gå rundt med små, livsfarlige prikker i min datters trygge hjem.

Jeg tror mange foreldre bekymrer seg litt når barna blir unge voksne. Det er mye å frykte når de skal løsrive seg, får førerkort og kan drikke alkohol. For meg, og muligens tusenvis av andre foreldre, blir frykten for blå, livsfarlige giftprikker i fjeset helt uten forvarsel kanskje like stor.

Og se for deg det romantiske øyeblikket da ungdommen må ta ansvar for å si: «Forresten, du har ikke spist peanøtter eller Sørlandschips, vel?» Hvordan forbereder vi dem på det?

LHL skriver på sin hjemmeside at nøtteallergi er en av de vanligste matallergiene vi har, og at allergien kan føre til svært alvorlige reaksjoner selv ved små mengder. Helsedirektoratet skriver at et samlet fagmiljø ikke anbefaler et generelt forbud mot nøtter i skolen/barnehagen uten erklæring fra spesialist.

Jeg er en person som forholder meg til regler og faglige anbefalinger, og som kan forstå disse og respektere dem selv om de kan være uheldige for meg personlig. Men skulle vi ikke tatt et par enkle grep for dem som har en av de vanligste matallergiene som kan gi svært alvorlige reaksjoner selv ved små mengder?

Mitt første konkrete forslag vil være å droppe selvplukk av nøtter i butikker av hensyn til de minste barna (og foreldrene deres), og peanøtter som snacks i barer av hensyn til de unge voksne (og noen voksne voksne). Er dette helt urimelige forslag?

Og forresten, dere i flyselskapene: Jeg vet økonomien er presset, men vil det være et stort tap om dere heller tilbyr potetgull stekt i solsikkeolje, tortillachips eller saltstenger inne på flyene?

Det gikk heldigvis bra med datteren min i dag også. Før hun sovnet, ga hun meg tillatelse til å fortelle historien sin, i tilfelle det kunne gjøre en forskjell for noen.

