Bergenser, omfavn syndfloden!

Ikke snakk ned din egen by.

Det har vært dårlige kår for uteservering i Bergen i sommer.

Stine Strømsø Bergenser og storfjording

Jeg er født og oppvokst i Bergen, har gått på Christi Krybbe skoler og tråkket rundt i bykjernens mange smau og gater. Å ta på regntøy var selvsagt like vanlig for meg som å ta på sokker.

Som voksen har jeg flyttet ut av byen, men en gang bergenser, alltid bergenser. Nystemten sitter, og en-endingene får du meg aldri fra, heller ikke på jobb.

For drøye ti år siden flyttet konen, sønnen og jeg til Nord-Troms. Som botiden illustrerer, liker vi oss godt. Som seg hør og bør leser jeg fortsatt daglig BT, og jeg reiser jevnlig sørover for å si hei til familie og venner.

Nylig leste jeg Gerd Margrete Tjeldsflåts hjertesukk om den regntunge sommeren, eller sommeren som aldri kom. Frustrasjonen over en sommer verre enn syndfloden, til tross: Hvorfor snakke ned egen by?

Der jeg bor, er det i beste fall to årstider: vinter og sommer. Våren er over på en dag eller to i begynnelsen av juni, og vinteren varer leeenge. En ting som jeg tenker at bergenserne med fordel kunne lært litt av nord-tromsingene, er å leve med de forutsetningene naturen har gitt deg.

Visst har vi mørketid, kulde, enorme snømengder og elendig fremkommelighet, men vi har også fantastiske lysopplevelser med blant annet blåtime og nordlys. Det (uendelige) siste snøfallet som ligger tungt over trærne og er så vakkert, så vakkert, og potensialet for naturopplevelser kan få matche. «Vi vet hvor vi bor», sier vi når det er så mye snø på E6 at vi like gjerne kunne kjørt på en krøttersti!

Da vi flyttet til Storfjord kommune, merket vi til vår store forundring at folk spiste is hele året. Etter å ha opplevd snøfall i juli, med en viss grad av forferdelse, fant vi ut at is-spising hele året var en pragmatisk og rasjonell tilnærming til en vinterpreget hverdag. Selv om du mister effekten av nedkjøling, så er isen minst like god!

Entusiasmen bergenserne utviser når de endelig kan nyte blå himmel og god temperatur, tror jeg ikke toppes av noen. Det kommentaren til Tjeldflåt minnet meg om, var den manglende evnen til å glede seg over det som tross alt utgjør det store flertallet av dager i Bergen.

Lavtliggende skydekke, regn og middels høy temperatur. For oss som synes at glasset tross alt er halvfullt, gir det frodig natur, vann i magasinene og den deilige lukten som oppstår idet regnet slutter.

Å omfavne sine særegenheter burde jo være viktig for å leve og trives. Eller kanskje det er en deilig form for kos med misnøye – når man ikke kan snakke om noe annet, så la oss endelig snakke om det elendige været ...?

Bergenser; ta deg en softis i regnet! Under paraplyen vil den minne deg på varmere tider, og ikke minst vil du glede deg over den deilige smaken.