Jeg elsker reguleringsplaner

Gode nabolag kan forlenge livet, dårlige boliger kan gjøre deg ulykkelig. Kraften i en god reguleringsplan blir stadig undervurdert.

Det er to typer saksbehandlere, mener Filip Rygg: byutvikleren og regelrytteren.

Filip Rygg Daglig leder, Rexir

Hva om vi bygget boliger som gjorde at du kranglet mindre med partneren din? Hva om vi lagde fasader som økte antall smil? Hva om vi tok i bruk alle takene til å dyrke mat?

Det finnes en vei dit.

I Bergen, som i de fleste andre kommuner, finner vi en egen planavdeling. Slike avdelinger produserer massevis av, nettopp, planer. Det kan hete områdeplaner, planstrategi (en plan for planene), kommuneplanens arealdel, kommuneplanens samfunnsdel, tettstedsanalyse, detaljreguleringsplan og mye mer.

Det er skummelt å kjøre en slik oppramsing tidlig i en avisartikkel. Faren er at mange faller av, at man ikke orker å lese mer. For det høres gresk ut for mange. Men så er det disse planene som avgjør om naboen din kan ta all utsikt, de bestemmer hvor Bybanen skal gå neste gang, og kvalitetene i våre fysiske omgivelser avgjøres her.

Det er mulig jeg tilhører en sjelden rase, men jeg tror det er flere av oss, det er bare litt få som vil si det høyt: Jeg elsker reguleringsplaner. Spør du meg, er det her veien til et godt liv planlegges.

For det betyr noe hvordan vi planlegger byen vår. Saksbehandlerne i planetaten skal etter beste skjønn prøve å få frem planer i tråd med de ønskede målene for Bergen. I Bergen vil vi ha færre biler, flere mennesker, mindre støy, mer liv, minst mulig asfalt og mest mulig grønt.

Den enkleste måten å få det til på er å bruke planene som et verktøy. For med reguleringsplaner for ny bebyggelse følger det både penger og aktører som vil handle.

Slik transformeres hele Mindemyren. Det er ikke først og fremst offentlige penger som ruster opp den nå litt kalde og lite innbydende dalen, men private næringsaktører som i tråd med offentlige planer, bidrar med både sine prosjekter og økonomiske overføringer i tråd med utbyggingsavtalene.



Det er særlig to ulike tilnærminger som gjør seg gjeldende for eiendomsinvestorer.

Excel-typen: Dette er den sorten som kun har en økonomisk tilnærming. De finnes det mange av i oppgangstider. Nå som ting kan bli litt tøffere, er min spådom at det vil bli færre av disse.

Byutvikleren: Men så har du en annen type. Disse skal også tjene penger, tidvis mye penger, andre ganger lite, men de er i eiendom med en grunnleggende idé om at eiendom er et fag og at eiendomsutvikling kan gjøre noe godt.

Hvem av disse to du er, har liten eller ingen betydning i møtet med kommunale krav, saksbehandlingstid og offentlighetens skepsis. Dessuten møter alle aktører uforutsigbarheten med vedtatte planer som stadig omgjøres, til tross for at utviklerne gjerne har investert basert på klare politiske føringer hvor bystyret har vedtatt utbygging.

I tillegg til å gjøre byen mer forutsigbar slik at det er mulig å investere i ny utvikling, bør man også utforske metoder for å «belønne» dem som ville noe mer enn å få Excel-arket til å gå opp. Det kan være fasttrack i saksbehandlingen, felles planverksteder og andre tiltak som stimulerer til mer byutvikling.

For det er byutviklingsaktører man bør være. Det handler ikke kun om én leilighet, ett hus eller én tomt, men også om kvartalet, nabolaget og byen. En god reguleringsplan klarer dette, den ser forbi seg selv.

Den tar med seg helheten, ser på hvilke fordeler og ulemper eget prosjekt tilfører, og vurderer nye grep som kan løfte hele området. Mangler et nabolag gode lekeplasser, plass til søndagsskole eller en nabolagscafé, er det selvsagt at en ny utbygging løser dette.



På samme måte som du har to hovedgrupper av investorer, vil jeg driste meg til å si at du også har to hovedgrupper av kommunale saksbehandlere.

Byutvikleren: Dette er de med stor faglig teft og et sterkt ønske om å fortsette utviklingen av Bergen innenfor politikkens rammer og mål.

Regelrytteren: Med mottoet «nei er tryggest», er det altfor mange som har utviklet en ekspertise i å si nei. For det er tryggest. Og tro meg, det finnes millioner av grunner til å si nei. Et nei kan se ut som et avslag, eller det kan være snakk om så lang trenering at tiden løper fra prosjektene.

Med den siste gruppen blir det lite nytt. Da er man mer opptatt av avstandskrav enn å utforske ny spennende arkitektur. Høyder tolkes fundamentalistisk, og i stedet for å få variasjon, ender vi opp med store områder med kun fire etasjer. Grønne områder blir urørlige, selv om en utvikling kunne gitt tilgang til allmennheten.

Et annet interessant eksempel er parkering. I mange kommuner er dette absolutte krav, så selv om de som bor der ikke ønsker parkering, må utbygger bygge dyre plasser. Det er også obligatorisk mange steder (også i Bergen) å legge parkeringen under bakken.

Hver plass under bakken kan koste 500.000 kroner, og det fordyrer mange prosjekter. Men i fremtiden tror vi ikke at vi trenger like mange parkeringsplasser. Det logiske ville vært å bygge enkle parkeringshus som kan rives eller bygges om, men det tar seg ikke ut innenfor regelverket.

Om man ikke er verken eiendomsutvikler eller saksbehandler, men er glad i Bergen, så ønsker vi alle det samme: Vi vil ta vare på det som gjør Bergen unik, utvikle byen videre og sørge for at det er plass til de som vil bo, leve og arbeide mellom de syv fjell.

Til det trenger vi disse reguleringsplanene. Men vi trenger også at aktørene fristiller seg litt fra både regelbøker og Excel-ark. Det fortjener byen vår.