Rassikring no – for tryggleiken vår

Her i fjorden kjenner me oss ikkje høyrde. Me kan ikkje venta lenger.

Innsendaren prisa seg lukkeleg over at det ikkje gjekk liv i skredet. No etterlyser ho betre sikring.

Mari Svartveit Hansen Ullensvang SV

Tysdag i førre veke gjekk det eit nytt skred i Hardanger. Steinane som kom, var store og farlege. Setninga «no har det gått ras» er me oppvaksne med her inne.

No er menneska langs fjorden slitne og utan tolmod. Skrantne vegar og rasfare har vorte kvardagen vår. Men det skal ikkje vera slik. Skal det?

Rassikring og gode bruksvegar bør prioriterast. Folk fortener å vite at familie, kjende og barna våre kan ferdast trygt. Slik er det ikkje no. Me har ein eigen naudbåt her, som vert sett inn når steinane kjem ned i vegbana. Den låg på slipp denne gongen. Men det at me har ein fast båt, seier litt.

«No er menneska langs fjorden slitne og utan tolmod», skriv Mari Svartveit Hansen (SV).

Då me vakna opp til meldinga om ras langs riksveg 13, mellom Stanatunellen og Okslatunellen, tenkte me: Der hende det atter ei gong. Me prisa oss over at det i pendlartida til og frå jobb ikkje gjekk liv. Mange arbeider i Odda og pendlar dagleg. No har me mange tilreisande òg.

SV meiner at ein bør prioritera skredsikring og gode bruksvegar framføre store, dyre motorvegar. Her i fjorden kjenner me oss ikkje høyrde. Men no må me prioritera skredsikring. Me kan ikkje venta lenger.

Langs riksveg 13 bur fruktbøndene, siderbøndene og folk som bidreg for at lokalsamfunnet vårt skal gå rundt. Ja, me har tatt valet å bu langs bratte fjell, nær på naturen. Det bidreg til å skapa liv i små lokalsamfunn, bær og sider på bordet ditt.

Men me vil at folk skal busetje seg her og at borna våre er trygge. Medan eg skriv dette, nesten ei veka etter skredet, går det lyttevakt der skredet gjekk. Det er meldt mykje regn. Vegen kan verte stengd om det buldrar i fjellet. Berre timar etter at eg først sende dette innlegget, gjekk eit nytt ras.

I dag skal eg ikkje til Odda. Eg held meg heime.

Rassikring må prioriterast no. Me fortener det.