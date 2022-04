Vi står i stampe med Ringveg øst

Kanskje må fart og antall veibaner reduseres for at Ringveg øst skal bli realisert?

Ringveg øst skal gå fra Nordhordlandsbrua i nord til Fjøsanger i sør.

Olav Reikerås Bystyremedlem, Bergen Senterparti

Hvorfor får vi ikke til samferdselspolitikken i Bergen? Fordi vi bare diskuterer så fillene fyker? Nå har vi foreløpig lagt diskusjonen om Bybanen over Bryggen bak oss. Da dukker diskusjonen om Ringveg øst opp igjen, og vi går rundt i ringen for bare å vente på en åpning.

I BT 26. mars skriver Cesilie Tveit i Folkets parti at løsningen på trafikkproblemene på Danmarks plass er en Ringveg øst. Men dette står i stampe på grunn av uvilje hos byrådspartiene. Noen dager etter 31. mars, sår Gaute Baarøy i Arbeiderpartiet tvil om en Ringveg øst vil redusere trafikken gjennom Bergensdalen og viser til Statens vegvesen. Men hva er alternativet? At tungtrafikken fra nord til sør gjennom byen skal gå over Danmarks plass?

Er det nødvendig med en firefelts motorvei med 110 km/t? spør Olav Reikerås (Sp).

Alle større byer tilstreber et ringveisystem der trafikken som ikke skal inn i byen, blir ledet utenfor. Det gjelder særlig tungtrafikk. Statens vegvesen mener at en sammenhengende motorvei fra Fjøsanger til Åsane er helt avgjørende for at Bergen skal kunne løse utfordringene sine. De vil bygge en firefelts Ringveg øst, men Byrådet vil at to av feltene skal være til kollektivtrafikk. Det har Statens vegvesen satt seg imot fordi det vil ta en vesentlig del av kapasiteten på veien. Og der står vi.

Mens man i resten av landet diskuterer om det skal være 90 eller 110 km fartsgrense, er riksveien fra nord til sør gjennom Bergen for en bygdevei å regne, med fartsgrenser på 60–70 km/t, som Åsmund Bjordal skriver i BT 26. mars. Så hva kan vi gjøre?

En firefelts motorvei med 110 km/t reduserer dødstallene selv om den åpner for flere biler. Men en slik vei må gå mer rett frem, fører til store naturinngrep og er langt dyrere å bygge enn en tofelts og trefelts vei. Og tungtransporten har uansett ikke lov til å holde så høy fartsgrense.

Da blir spørsmålet om det er nødvendig med en firefelts motorvei med 110 km/t? Kanskje vi skal akseptere en tre- eller tofelts vei med fartsgrense på 80–90 km/t. Det blir billigere å bygge og reduserer inngrep i natur og dyrket mark. Og med reduksjon i fart fra 110 til 80–90 km/t sparer vi store mengder drivstoff og utslipp av klimagasser.

Investeringene våre i samferdsel har vært skyhøye og vil bli enda høyere. Vi har også satset mer på å bygge nytt enn å vedlikeholde eksisterende veier. Med økte kostnader må vi stille større krav til lønnsomhet. Da må vi prioritere.

I Bergen er det på tide å prioritere en Ringveg øst for å løse trafikkproblemene i sentrum. En to- eller trefelts ringvei øst med 80–90 km/t vil i betydelig grad dekke behovene våre. Kanskje det da lar seg gjøre å få en ringvei i overkommelig fremtid, fremfor å vente på en firefelts motorvei som virker uoverkommelig å få til?