Laksefiske kan true bestanden

Vi må fokusere på hele livssyklusen, og ikke bare lus.

«Det er mange grunner til å utrede om fiskestopp kunne hatt en bestandsregulerende effekt», skriver Ove Trellevik om villaksen.

Ove Trellevik Stortingsrepresentant (H). Medlem av energi og miljøkomiteen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Et innlegg i BT 2. april viser hvor krevende forhold villaksen har. Et ensidig fokus på lakselus slik forfatterne Staalesen & Co har, berger ikke villaksen alene.

Forskning viser at matmangel i havet også har redusert bestanden. Forskning viser også at overfiske kan være er en grunn. Derfor mener jeg at det bør utredes en fiskestopp, sett opp mot de negative konsekvensene. Vi må ta bedre fatt i laksens livssyklus og ikke bare fokusere på lakselus og laksens liv i elver og fjorder.

Forskning viser også at det er en betydelig feilvandring. Fisk fra Etne-elven kan således ha betydning for laksebestanden i hele Hardandefjord-systemet, selv om laksen er stedsbunden. Dette er en del av naturen. Det motvirker utfordringer knytt til innavl i etablerte bestander. Arten spres og sikres muligheter til overlevelse. Jo større og eldre fisken er, jo mer feilvandring. Bestandens størrelse betyr også mye på omfang av feilvandring.

Selv om villaksen har en forbausende god evne til å finne tilbake til sin elv, så er det en metapopulasjonsstruktur der det er betydelig utveksling mellom de forskjellige delbestandene i elver. I havet er det også andre menneskeskapte påvirkninger som følge av klimaendringene, og andre mer naturlige svingninger som truer. Det er mange grunner til å utrede om fiskestopp kunne hatt en bestandsregulerende effekt.

Fremfor å begrense fangst i en periode, vil regjeringen nå åpne opp for garnfiske i Tanaelva. Det er ingen tvil om at villaksen har det krevende mange steder. Ikke bare på Vestlandet. Mange vil fiske den. Det ble i 2021 fanget 289 tonn laks i elv, mot et snitt på 427 tonn de fem foregående årene.

Det blir ikke mer fisk som gyter i elvene av å fiske på arten. Vi nærmer oss snart fullstendig kollaps. Da må vi fokusere på hele livssyklusen, og ikke bare lus.