Ny skatt rammer ikke laksegigantene

Den nye skatten vil gjøre det enda mer lønnsomt å være utenlandsk eier – og mindre lønnsomt for lokale oppdrettere i distriktene.

Nye skatteregler for oppdrettsbransjen vil øke det utenlandske eierskapet, mener Tom-Christer Nilsen i Bergen Næringsråd.

Tom-Christer Nilsen Næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd

Den nye skatten på havbruk rammer de små, norske eiere. Ikke de børsnoterte, ikke de store, ikke de utenlandske. Her bommer Jens Jacob Lund i sitt innlegg i BT 4. april.

Havbruk er ikke «en «cowboynæring» som burde være ydmyk og gå litt stille i dørene». Slike karakteristikker er velkjente virkemidler i mangel på argument.

Oppdrettere og kommuner har protestert etter at nytolkning av skatteregler øker formuesskatten dramatisk for små oppdrettere. Lund hopper automatisk til å peke på de store, børsnoterte selskapene. Disse eierne treffes ikke av denne endringen i det hele tatt.

Hvorfor? Fordi for børsnoterte selskaper er det børsverdien som avgjør, men for andre selskaper er det en skattemessig fastsatt verdi. Det er denne siste som nå er økt vesentlig for gamle havbruksanlegg. Resultatet er at det blir dyrere å være norsk, lokal og liten. Det blir mye mer lønnsomt å selge til store, børsnoterte og utenlandske eiere. Det var vel ikke det vi ønsket.

Å kalle oppdrettsnæringen for «cowboyvirksomhet» er et tegn på manglende argumenter, skriver Tom-Christer Nilsen i dette svaret til Jens Jacob Lund.

Premisset til Lund er at oppdrettsnæringen burde betale ekstra skatt fordi de bruker våre felles fjorder og at de ikke betaler. Men dette er jo feil. Oppdrettsnæringen har grunnrenteskatt på forskudd, i motsetning til andre næringer, gjennom betaling for oppdrettstillatelser.

Næringen betalte nær seks milliarder i auksjon i 2020, fordelt til stat og kommune. I tillegg er det en egen produksjonsavgift pr. kg produsert fisk, som tilfaller kommunen, forskningsavgift og markedsavgift.

Det er havbrukstillatelser som ikke har betalt forhåndsvederlag, fordi de ble tildelt på en tid da verdien ikke var så stor, og risikoen høyere. Men de har også i mange tilfeller betalt gjennom gevinstbeskatning ved eierskifte, eller gjennom høyere skattbart overskudd.

Det tar for mye plass å gå gjennom alle unøyaktigheter i et slikt innlegg. Men en bør vise forsiktighet, om ikke ydmykhet, når en lenker til pressesaker der forskningsinstitutt selv har sendt ut pressemelding om at saken er unøyaktig.

Skatteendringen har uheldige virkninger. De føles sterkest i de kommunene der små og mellomstore, lokalt eide oppdrettere hører hjemme. Dette er grunnfjellet i norsk havbruk. Vi vil ydmykt hevde at det ikke er bra at det nå blir enda mer lønnsomt å være utenlandsk eier, og mindre lønnsomt å være norsk distriktseier.

Lund gjør et poeng av at 36 prosent av selskapene er eid av utlendinger, slik det er for gjennomsnittet av selskaper på Oslo Børs. Da bør også Lund kanskje se at endringer som gjør det tyngre å være norsk eier, gjør det mer sannsynlig at det utenlandske eierskapet blir større. Vi ønsker tvert imot å bevare og styrke norsk eierskap. Derfor er vi uenig i en skatteendring som kun rammer norske, små eiere.