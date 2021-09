Villedende markedsføring fra Ap

De sier de vil stanse profitten i barnehagene. Det stemmer dessverre ikke.

På rødgrønn side er det en reell uenighet om profitt i barnehagesektoren, og det må velgerne ta stilling til, skriver SV-leder Audun Lysbakken.

Audun Lysbakken Leder i SV og førstekandidat i Hordaland

I Bergens Tidende 7. september fremstår det som om Arbeiderpartiet ønsker å stoppe muligheten til å ta ut profitt fra kommersielle barnehager. Torstein Tvedt Solberg driver dessverre villedende markedsføring.

Sannheten er at Ap gjentatte ganger har stemt mot SVs forslag om å forby profitt i ulike velferdstjenester, senest i vår. På rødgrønn side er dette en reell uenighet, som rødgrønne velgere må ta stilling til.

Ap har riktig nok støttet forslag knyttet til bedre offentlig tilsyn, og som det nevnes i BT, forslag om lønns- og arbeidsvilkår. Viktige tiltak, men de kan i beste fall begrense strømmen av privat profitt ut av barnehagene våre. For å stenge kranen trengs et profittforbud.

I likhet med Arbeiderpartiet ser SV at barnehagelovverket har store hull, og vi er sterke tilhengere av like lønns- og arbeidsvilkår i barnehagesektoren. Det er imidlertid ikke gjennom lønnsdumping velferdsprofitørene henter størstedelen av profitten fra barnehagene.

Profitten kommer i stor grad fra for lav bemanning, mangel på vikarer ved sykefravær og flytting av penger gjennom eiendom og såkalt internfakturering.

I juni kom Storberget-utvalget med flere viktige forslag som kan bidra til at tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode. Storberget-utvalget representerer et vendepunkt i debatten om profitt i barnehagesektoren, fordi utvalget er så klare på at vi må regne med at superprofitt finnes og er et reelt problem.

Når dette så tydelig slås fast, blir det vanskelig for politikere både på høyre- og venstresiden å late som om det ikke er slik. De konkrete tiltakene som foreslås i rapporten, er gode, og de vil gi kommunen bedre kontroll over strukturen i barnehagesektoren. Men det er ikke nok.

Audun Lysbakken (til v.) mener både Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) har for slapp politikk når det gjelder muligheter for privat profitt i barnehager.

I barnehagesektoren samles verdiene på stadig færre hender, med noen få rike eiere og stadig større konserner. Erfaringen er at kommersielle eiere finner stadig nye veier til å hente ut profitt fra velferden. Løsningen er derfor ikke å flikke på systemet, men å innføre et profittforbud.

Både Ap og Sp har for slapp politikk på dette området i dag, til tross for at målinger viser sterk støtte til profittstans blant rødgrønne velgere og fagbevegelsen krever det samme.

Hvis vi får et nytt rødgrønt flertall, blir dette en uenighet det må forhandles om mellom partiene. Det må derfor være tydelig og klart hva slags valg rødgrønne velgere som vil stanse profitten har. Hvis du ønsker å sørge for at dette standpunktet fremmes med styrke i rødgrønne regjeringsforhandlinger, må du stemme SV.