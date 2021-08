En bolig skal først og fremst være et hjem, ikke noe å bli rik på

Dagens boligpolitikk er for passiv.

Boligmarkedet er ute av kontroll. Vi trenger en ny retning i boligpolitikken, skriver Ap-byråd Linn Katrin Pilskog.

Linn Katrin Pilskog Byråd for arbeid, sosial og bolig (Ap)

De siste årene har boligprisene steget kraftig, og mange unge mennesker blir stående på utsiden av boligmarkedet, mens de ressurssterke drar fra. Boligmarkedet har blitt en ulikhetsmaskin. Nå må vi ta grep. Et viktig første grep er å sørge for at Husbanken har de riktige verktøyene, slik at flere kan få muligheten til å kjøpe sin egen bolig.

Dagens boligpolitikk har lite å stille opp med i møte med et brennhett boligmarked med økende priser. I regjeringens boligpolitiske strategi skriver de at det er et privat ansvar å finne et sted å bo, og at boligpolitikken handler om å stimulere til velfungerende markeder. Samtidig er forskjellene på å eie og leie i ferd med å bli en av de største ulikhetsfaktorene i samfunnet.

Derfor er dagens politikk for passiv.

Nesten en fjerdedel eier ikke egen bolig her i landet, de går glipp av de økonomiske fordelene som kommer ved å eie sitt eget hjem. Leietakere må flytte oftere, dette rammer spesielt barn som trenger stabile oppvekstvilkår.

Jeg mener det er viktig at vi fører en politikk som sørger for at boliger først og fremst er hjem, ikke gode investeringer.

Det blir stadig vanskeligere for vanlige folk å etablere seg i egen bolig. For at flere kan komme seg inn på boligmarkedet, må vi gi Husbanken bedre virkemidler. Startlån er for de som har langvarige økonomiske utfordringer og ikke får lån i vanlig bank. Jeg er bekymret for at terskelen for å kjøpe sitt første hjem er for høy. Førstegangskjøpere bør inkluderes i målgruppen for startlån, og vi bør øke finansieringsgraden på lånet.

Boligmarkedet er ute av kontroll, nå trenger vi politikere som sørger for at det er mulig å ha en helt vanlig jobb og kjøpe sitt eget hjem, uten hjelp av mamma og pappa. Den borgerlige regjeringen har vist at de har få løsninger og liten vilje til å handle.

Vi trenger en ny retning i boligpolitikken, og Husbanken er et av de viktigste verktøyene vi har.