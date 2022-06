Nå kommer jeg ned fra gjerdet

Jeg håper flere blir med meg.

«Det er sørgelig at det må et angrep som dette til før jeg tar steget ut og blir en synlig forkjemper, men slik er det dessverre», skriver innsenderen. Bildet er tatt under Pride-parade på Manhattan i helgen.

Nå kommer jeg ned fra gjerdet. Jeg er lei meg for at det tok så lang tid.

I dag gikk jeg for første gang i Pride-tog, og var med å løfte min stemme for retten til å elske og være som man vil. Det er rettigheter jeg ikke alltid har støttet opp om.

Mange jeg har blitt kjent med de siste årene, vil være overrasket over det. På samme måte vil mange som kjenner meg fra litt før, være overrasket over å se meg i et Pride-tog. Men for noen år siden endret jeg syn.

Det gikk ikke lenger an å se mine skeive venner i øynene og virkelig ønske dem alt godt, og samtidig tro at retten til å være den man vil, ikke skulle gjelde dem helt. Jeg måtte utvide kjærlighetsbegrepet, stille spørsmål, lytte og lære. Jeg fikk mange nye, vakre venner. Men mange som kjenner meg, vet ikke hvor jeg står i dag.

Jeg har vært del av en gruppe som helhjertet støtter opp om skeives rett til å elske og være som en vil – men som av ulike grunner velger å ikke dele det offentlig. Det syns jeg er flaut.

Den kostnaden skeive må betale for å være seg selv, er langt større enn den skal være. Å stå frem er fortsatt for mange knyttet til enorm usikkerhet og frykt. Vi som ikke har stått i kampen selv, vil aldri fullt ut forstå.

«Som homofil mann er det ikke noe overraskende at skeive opplever vold og trusler. Kunnskapen om at vi når som helst kan være fritt vilt, sitter fast i kroppene våre», skriver Jens Kihl i BT denne helgen.

Det er ord vi må ta på alvor.

Det er sørgelig at det må et angrep som dette til før jeg tar steget ut og blir en synlig forkjemper, men slik er det dessverre. Når mine venner blir beskutt på åpen gate i min by, i mitt land, blir det tydeligere enn noen gang at det ikke går an å forholde seg likegyldig til dette. Jeg er lei meg for at jeg ikke har vært med dere i kampen før.

Nå klyver jeg ned fra gjerdet – jeg håper flere blir med meg ned.

