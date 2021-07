Kvifor ikkje Oddekalv?

Korkje kvar for seg eller samla veg feilgrepa tyngre enn dei positive resultata av Kurt sitt årelange miljøengasjement.

Den profilerte miljøvernaren Kurt Oddekalv, som døydde 11. januar i år, fekk over halvparten av nominasjonane til Vestland fylkes sin miljøpris, men vart ikkje tildelt prisen. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Gunnar Wiederstrøm Bergen

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Dei skal har følgd særs dårleg med i media om dei ikkje har fått med seg at Kurt Oddekalv kom med kontroversielle uttale. Ikkje berre uttale, men også kontroversielle aksjonar og handlingar. Difor vart aldri Kurt’en teken inn i den klamme varmen der miljøkamp vart til utvatna politikk og blasse kompromiss.

Går du i fotefara etter Oddekalvs imponerande karriere som miljøforkjempar finn du dei heilt store kampane for eit betre oljevern, mot sur nedbør, for heving av ubåten utanfor Fedje, mot Hordfast, for resirkulering, for villaksen, for naturvern mot den miljøøydeleggjande oppdrettsbransjen og uvettig vindkraftutbygging.

Her gjekk Oddekalv og Miljøvernforbundet i front, aksjonerte, utfordra makthavarane, skapte merksemd og bidrog til viktige resultat.

Les også Snuoperasjonen som gjorde at Kurt Oddekalv ikke fikk fylkets miljøpris

Eg har vanskeleg for å tru at jurymedlemmene ikkje hugsa Oddekalvs uttale om 22. juli då dei diskuterte kandidaturet, skriv Gunnar Wiederstrøm. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Difor er det kanskje ikkje like overraskande at dei same makthavarane han kjempa mot opp gjennom åra, jamvel etter at Kurt’en har pakka saman, ikkje finn grunn til å heidra han med miljøprisen til Vestland fylke.

Men at det skulle vere juryleiar Marthe Hammer frå SV og jurymedlem Natalia Golis frå Miljøpartiet som gjekk i brodden for å hindre denne tildelinga, er likevel overraskande.

Kva som har skjedd undervegs i arbeidet til juryen veit vi berre gjennom omtalen i BT. Vi veit at nær halvparten av dei 100 som nominerte kandidatar til prisen gjorde framlegg om Oddekalv eller Miljøvernforbundet, organisasjonen som Oddekalv leia.

Les også Takk for kampen, Kurt

BT skriv også at ein samrøystes jury først gjekk inn for å tildele Oddekalv prisen. Kva grunngjevinga var for at tre av fire jurymedlemmer brått snudde, er hemmeleg. Jurymedlemmene seier ingenting og sakspapira då fylkesutvalet handsama saka i juni er såkalla u.off., det vil si hemmelege.

Avisa får opplyst frå to uavhengige kjelder at det var uttaler knytt til tidlegare AUF-leiar Eskil Pedersen som gjorde kandidaturet til Oddekalv kontroversielt.

Oddekalv tok i eit intervju to år etter Utøya-massakre eit upassande oppgjer med at Pedersen hadde flykta frå Utøya i MS «Thorbjørn». Oddekalv fekk krass kritikk for uttalene og merksemda uttalene fekk var stor.

Eg har vanskeleg for å tru at jurymedlemmene ikkje hugsa på dette då dei diskuterte kandidaturet. Og om dei ikkje hugsa det, må dei som del av kvalitetssikringa av kandidatane ha oppdaga at Kurten slengde med leppa overfor makta både titt og ofte. Alt han sa var ikkje like passande.

Om vi grev i mediearkiv heilt attende til 80-talet, vil vi finne uttaler og feilgrep som kunne ha hamna i den vektskåla som skulle tale mot ein pris, men korkje kvar for seg eller samla ville desse kunne vege tyngre enn dei mange positive resultata av Kurt sitt årelange miljøengasjement.

Gunnar Wiederstrøm er tidlegare journalist i Bergens Tidende.