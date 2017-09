Stortinget kan ikke si nei til dette forslaget.

Regjeringen har nylig lagt frem forslag om å gjøre barnevernloven til rettighetslov. Dette er en epokegjørende nyhet og kan bli en reform i klasse med Norges tidligere meritter som barnerettslig pådriver.

I mer enn femten år, gjennom faglig og politiske argumentasjon, med forslag i flere offentlige utredninger, fra Befring-utvalget i 2000 til Raundalen-utvalget i 2012, og med kritiske spørsmål i FNs barnekomite, har en slik reform vært etterlyst.

Forslaget innebærer at barn gis en selvstendig rett til hjelp fra barnevernet. Det setter barnet i en bedre praktisk og rettslig posisjon; overfor et barnevern som ikke lenger så lett kan henlegge bekymringsmeldinger og overfor foreldre som ikke vil samarbeide med barnevernet om barnets beste. I barnevernssaker blir barnet nå sakens formelle og reelle hovedperson, et personlig subjekt, ikke lenger bare sakens objekt.

Forslaget er i samsvar med den rettslige posisjon barn har fått i medhold av FNs barnekonvensjon, og følger i fotsporene til de Castbergske barnelover (1915). Barnelovene ga barn født utenfor ekteskap samme rettslige posisjon som barn født i ekteskap. Det innebar at barn ble født med selvstendige rettigheter uavhengig av foreldrenes posisjon og status. Dette var i sin tid en kulturell og rettslig revolusjon.

I Castbergs hjemland burde barn for lengst hatt den samme status i barnevernloven. Men med varierende argumentasjon har fagdepartementet i årevis motarbeidet ethvert forslag fra fagutredninger og fagmiljø. Etter at Barnevernslovutvalget i fjor fremla forslaget på nytt med tung og overbevisende argumentasjon, kom imidlertid temaet igjen på dagsorden og henfarne forventinger ble gjenopplivet.

Det er grunn til å gratulere alle forsømte og sviktede barn som med dette får en reell mulighet til å få tidligere og bedre hjelp. Men det er også en særlig grunn til å gratulere barneminister Solveig Horne (Frp). Barneministrene Laila Dåvøy (Krf) , Audun Lysbakken (SV) og Inga Marte Thorkildsen (SV) hadde alle i sin tid muligheten til å fremme et tilsvarende lovforslag. Men den politiske evne eller vilje sviktet. Solveig Horne har maktet det. Hun står nå frem som den mest handlekraftige barneminister Norge hittil har hatt.

