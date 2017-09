Å flytte den marine klyngen fra Marineholmen til Dokken, fremstår som misforstått i mine øyne.

Innlegget fra Tom Hiis Bergh i BT 30. august om en marin klynge på Dokken versus Marineholmen er preget av mangel på visjoner og vidsyn. Han fremstiller byutviklingen i Bergen som et enten eller-scenario fremfor et både og.

Marineholmen er allerede i dag på god vei til å være et godt utbygget område for innovasjon. Et stort antall besøkende fra fjern og nær møter her et vibrerende liv med laboratorier, etablerte bedrifter og oppstartsbedrifter.

Aktørene på Marineholmen er godt støttet av egnet infrastruktur og tilfang av det fremste innen kunnskap og næringskompetanse. Her finner du makerspace, prototypelaber og saltvannskraftverk, samt nasjonalt prioriterte og etablerte nettverk mellom forskning, akademia, næringsklynger og finans. Forslaget om å flytte denne marine klyngen, fremstår som misforstått i mine øyne.

Dokken er en realitet om ti-femten år om alle planer går som de skal. At den marine klyngen i løpet av disse årene vil fortsette å vokse mot Dokken, er naturlig og ingen motsetning. Den marine aktiviteten skal fortsette å vokse langt ut over Dokken, Bergen og Norges grenser.

Vi skal fortsette å levere proteinrik mat til en økende befolkning. Dermed må vi alle spise mer fra havet. Den nye oljen ligger i skjæringspunktene mellom allerede eksisterende kunnskap fra den tiden som har vært vår gullalder, til det som skal bli de neste generasjoners mulighet for videre utvikling og bærekraftig velstand. Da må vi ikke miste gangsynet og tro at kampen står mellom Dokken og Marineholmen, men heller samles om de virkelige mulighetene i Bergens områdesatsing.

Så får vi tro at vi kan enes om at Barcode kan stå flott for seg selv, og at mulighetene er større enn som så.

