Debatt: Kjære biskop Nordhaug: Ikke unnskyld noe som helst! Gjem unnskyldningene dine til en bedre anledning. Du kan ikke noe for at jeg var i Domkirken denne kvelden.

Christian Haugen i Domkirkens menighetsråd krever at biskopen må beklage mitt Frp-utbrudd i Domkirken 28. oktober. Biskop Nordhaug skal rett og slett kalles inn på teppet på neste møte i menighetsrådet, intet mindre. Jeg vet ikke hva som foregår på slike tepper, men uansett er det dypt urettferdig.

Christian Haugen var ikke selv til stede i domkirken denne kvelden, men det var svært mange andre. Uansett hva alle som var der måtte mene om meg og min opptreden, kan ingen laste biskopen for noe som helst av det som skjedde.

Jeg tar det fulle og hele ansvar for alt jeg sa og gjorde denne kvelden i Domkirken, en kveld som jeg forøvrig husker som svært hyggelig, og som ble avsluttet med trampeklapp og omfavnelser.

Det er helt riktig at jeg brukte ordene voldsmann, horekunde og bedrager i kirken. Nils Gunnar Sjøberg skriver at jeg «spydde ut så mye negativt om annerledes tenkende mennesker at det hele ble flaut og sårt.» Jeg vil minne Sjøberg om at det var ikke sarte små vårblomster jeg snakket om i kirken, jeg snakket om makteliten her i landet, fire nyavsatte statsråder fra Frp, og det var ikke tankene deres, men gjerningene deres som felte dem og som jeg henviste til.

Jeg nevnte det fordi dette var fire dager før Kristelig Folkeparti skulle velge om de skulle gå i regjering med Frp eller ikke, og jeg sa det i kirken fordi jeg syntes kirken var et naturlig sted å komme med en advarsel til KrF.

Christian Haugen krever en beklagelse fra biskopen. Det henger på greip. Haugen er ikke bare medlem i menighetsrådet, han er også bystyrerepresentant for Frp og tidligere rådgiver for Terje Søviknes i Olje- og energidepartementet. Ringer det en bjelle? Man kan bli paranoid av mindre.

Kjære biskop Nordhaug. Takk for en hyggelig og meningsfull kveld. Men ikke unnskyld noe som helst! Gjem unnskyldningene dine til en bedre anledning. Du kan ikke noe for at jeg var i kirken denne kvelden.