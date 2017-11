Hvorfor bruke ytringsfriheten til å slenge dritt? Hvorfor ødelegge noens dag, og kanskje også noens liv?

Vi lever i en verden der vi blir pepret med nyheter, bilder og ytringer, uansett hvor vi snur og vender oss. De fleste av oss er innom både aviser og sosiale medier i løpet av dagen, og meningene florerer.

Vi er heldige som har ytringsfrihet, men jeg må si jeg blir både lei meg, redd og oppgitt når jeg ser hvor utrolig mye stygt og skremmende folk vrenger av seg i kommentarfeltene under en hvilken som helst sak.

De harselerer med utseende, klesstil, og de dømmer ting som blir sagt og gjort nord og ned. Det finnes trusler om bank, drap, og de kaller andre personer verdiløse, dumme, og så videre. Og om noen våger å irettesette, gjemmer de seg umiddelbart bak «ytringsfrihet». Men hvorfor bruke ytringsfriheten til å slenge dritt? Hvorfor ødelegge noens dag, og kanskje også noens liv?

Tenk om barna dine ser at du har skrevet at noen «fortjener å dø»? Tenk om bestemoren til vedkommende du sjikanerer ser at barnebarnet hun elsker over alt blir kalt for «hore» og «verdiløs»?

Jeg er selv aktiv på de vanligste sosiale medier, og jeg, som alle, blir jo glad når folk gir tommel opp, når folk bryr seg, når folk sier noe pent. Og jeg blir naturligvis lei meg om folk er negative, og sier stygge ting. Vi er alle sårbare på nett.

Jeg forstår at folk blir engasjerte, men må det skrives på nett så alle kan se? Jeg forstår at folk syns enkelte saker er kjedelige eller meningsløse, men hvorfor går du da inn og leser? Overskriften pleier jo å indikere hva saken omhandler. Og på mange av betalingssakene på nettet kommenterer folk også uten å i det hele tatt ha lest saken. Jeg skjønner ikke at dette skal være verdt å kaste vekk energi på.

Jeg blar uten problemer forbi alle de overskrifter jeg ikke finner relevante. Går jeg inn og leser noe som virket interessant, men som viste seg å ikke være det likevel, trykker jeg meg bare ut derfra. Jeg vil ikke legge igjen negative og sårende kommentarer. Det er ingen som trenger å vite om jeg synes at en kjole ikke var så pen, eller om jeg synes en sak var kjedelig å lese. Husk at menneskene som saker handler om, gjerne også leser kommentarene.

Jeg har sett såkalte «agurksaker» og «gladsaker», som ofte er saker om litt mindre seriøse temaer, og det blir kjeftet og hylt i feltet under fordi «ingen vil lese sånt overflatisk fjas». Saker man altså kan bruke som små pauser innimellom krig og elendighet, skal punkteres fullstendig, for folk vil ikke lese koselige saker om Jenny på åtte som plukker boss i fjæra, eller Magnar på 76 som fikk hjelp etter å ha falt på isen.

Ofte har jeg lyst til å blande meg inn i negative kommentarfelt og spørre «verstingene» om de ikke tenker på at det finnes et menneske, et hjerte, en sjel på andre siden av skjermen? Men jeg har sett at andre har prøvd, og de blir slaktet brutalt ned, så jeg orker ikke å kaste vekk energi på det. Både fordi jeg vet at de ikke hører etter, men også fordi jeg selv er et menneske som kan såres, et menneske med hjerte og sjel.

Det koster deg ingenting å bla forbi noe du synes er kjedelig, overflatisk, meningsløst, eller uinteressant. Det koster deg ingenting å unngå blogger, sider og saker du ikke ønsker å følge. Du må gjerne kommentere, men det må kunne gå an å gjøre det konstruktivt og saklig.

Hva folk sier bak lukkede dører får så være. Folk skal få lov til å ha negative meninger om ting som provoserer dem, men kanskje man kan velge et litt mindre publikum?

Jeg skal ikke si at jeg aldri har sagt stygge ting, selvsagt har jeg det, jeg. Men det er veldig lenge siden jeg sluttet å ytre disse offentlig.