Vi har ikke foreslått å innføre karensdager i Norge.

I tilsvar til vårt debattinnlegg «Du kan ikke hvile deg frisk» i BT 18. april 2018 velger Sturla Gjesdal å fokusere på syv linjer i en 6500 tegn lang kronikk. I stedet for å debattere vårt ingresspoeng, bruker han hele sitt tilsvar på ett avsnitt der vi nevner Sverige som eksempel.

Vår jobb i Nav innebærer et betydelig antall brukermøter hver dag. Sammenholder vi dette med øvrig kompetanse i vår etat, så mener vi at vi hadde gått på tvers av vårt mandat om vi ikke hadde delt dette med offentligheten. Samtidig skal det ikke herske tvil om at vi lojalt følger opp vårt samfunnsoppdrag.

Vi har ikke foreslått å innføre karensdager i Norge, men har brukt Sverige som et eksempel på hvordan våre nære naboer velger å løse utfordringer på sykefraværsområdet.

Norge har et av verdens høyeste sykefravær og de beste velferdsordningene. Samtidig viser våre erfaringer at jo lenger du går sykmeldt, jo større er sjansene for å bli en del av utenforskapet. En dobling av antall uføre under 30 år er i seg selv et faktum som bør motivere til å tenke nytt.

Med våre beste intensjoner holder vi folk borte fra jobb eller forsinker nødvendig reorientering i livet. Ved å våge å se nærmere på effekten av sykefraværsinstituttet, kan vi redusere utenforskap.