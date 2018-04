Norge er både fredsnasjon og en av verdens største våpeneksportører, samtidig.

«Fred er ei det beste», skrev Bjørnstjerne Bjørnson for 130 år siden. Men i dag har våpnene våre blitt så skrekkelige og ødeleggende, at vi må velge: Enten får vi slutt på våpenproduksjonen, eller så er det oss det blir slutt på.

Det er en del av menneskehetens tragedie at de verste investeringene er de som gir mest avkastning. Våpenhandel er den største pengebingen i verden, sammen med narkotika- og menneskehandel.

Som på Peer Gynts tid, er Norge krigsprofitør som selger våpen til begge sider i konflikter, inklusive til egne fiender – som journalist og forfatter Dag Hoel dokumenterer i sin bok «Fred er ei det beste». Vi er blant verdens største våpeneksportører, målt i verdi per innbygger, ifølge det svenske Fredsforskningsinstituttet Sipri.

I Norge har over 5000 mennesker sin arbeidsplass i våpenindustrien, det er flere enn det finnes arkitekter i landet.

Hvem er redd for fred? Svaret er enkelt: De som tjener på krig. Gang på gang blir opinionen lurt til å tro på at våre egne bomber er «gode», og at bare de andre sine er onde. Fortellinger om vergeløse kuvøsebarn i Kuwait, eller bilder av barn skadet i gassangrep i Syria, trigger impulsen til å «bombe andre til fred».

Men over 90 prosent av ofrene i dagens kriger er sivile. Og de lider like mye, uansett hvilken side sine bomber de rammes av. I samfunn basert på grådighetskultur er det lett å se bort fra at det alltid er uskyldige ofre på andre enden av våpenkjeden.

Frykten for «de andre» er motor for våpenindustri og opprustning. Og selvsagt kan denne frykten manipuleres, og fiendebilder nøres og blåses opp. Når fordragelighet brer seg er det dårlige tider på Raufoss.

Militære arbeidsplasser er fordelt over alle landets fylker, nettopp for å kjøpe politisk lojalitet. Selv på steder som ikke har noen våpenindustri, er militæret en viktig arbeidsgiver. I Bergen, for eksempel, er Sjøforsvarets hovedsete Håkonsvern en av byens største arbeidsplasser, med over 3500 ansatte.

Avskrekkingsvåpen truer vår egen trygghet. 14-17 atomubåter anløper Håkonsvern per år. Der ligger de til kai i noen dager eller uker. Hvert anløp bærer med seg risikoen for brann, ulykke eller havari med katastrofale følger. Er det ikke et paradoks at militærsektoren, som skal ivareta menneskelig sikkerhet, kan komme til å ødelegge livsgrunnlaget for kommende generasjoner?

Hvis ikke noen få fikk lov å tjene så enormt på krig, ville krig vært forbudt for lenge siden.

Vi kan ikke hindre og forberede krig samtidig. Men vi kan få en dreining fra krigføring i fremmede verdensdeler, til lokal beredskap og katastrofehjelp. Hva med en omlegging fra våpenindustri til grønne arbeidsplasser?

