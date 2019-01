DEBATT: Med regnbueplassen sier alle partier, bortsett fra KrF, tydelig at dere vil stå opp for mine barn og meg - uansett hva Oslo bestemmer.

Det er fint å bo i en by der byrådet støtter regnbueflagget og verdiene som ligger bak. Som bifil kunne jeg gå under regnbueflagget når det passet meg.

Som transkvinne går jeg rundt i byen med «regnbueparaply» om det passer eller ei – det er en stor forskjell. Håpet er å skape ringer av folk som samhandler med en transperson på måter som gjør dem tryggere på at det går fint. Men jeg trenger byens hjelp og beskyttelse.

Frem til 2016 måtte man bli godkjent av det som i praksis er en nemnd, og man måtte la seg operere for å skifte juridisk kjønn. Nå kan man skifte juridisk kjønn, men for å få rettigheter i folketrygden til behandling, må Rikshospitalet stille den psykiske diagnosen transseksualisme. Samtidig må man ikke ha blitt så syk av prosessen at man regnes som psykisk ustabil.

Med Regnbueplassen sier alle partier bortsett fra KrF tydelig at dere vil stå opp for mine barn og meg - uansett hva Oslo bestemmer. Her vil vi bli behandlet godt. En slik base gjør oss tryggere og stoltere. Når helsestasjon, barnehage, skole, barnevern, politi og rettsvesen behandler skeive familier, vil Regnbueplassen minne om at i denne byen tenker vi at barn tåler å ha ulik bakgrunn, at skeive ungdommer finnes, og at her behandler vi foreldre likt og rettferdig basert på kunnskap – ikke fordommer.

Bergen står tydelig for likeverd og inkludering, og tror på retten til å velge seksuell orientering og kjønnsidentitet. Tusen takk, det betyr mye – dessuten er det god samfunnsøkonomi!