Virkeligheten er dessverre at det hver eneste helg utspiller seg uholdbare situasjoner som følge av alkoholbruk.

Heine Johansen hevder i BT tirsdag 20. mars at jeg mener at nordmenn ikke er i stand til å drikke alkohol uten at de blir passet på.

I motsetning til Johansen stiller jeg heller spørsmål enn å slå fast hvordan ting henger sammen. Retorikken han griper til avsporer denne debatten.

For å latterliggjøre beskrivelsen jeg kommer med, påstår Johansen at min logikk vil innebære at det utspiller seg borgerkrigsliknende tilstander i de norske hjem. Virkeligheten er dessverre at det hver eneste helg utspiller seg uholdbare omsorgssituasjoner for mange barn i norske hjem, og ofte som følge av foreldres alkoholbruk.

Når det gjelder alkoholbruk i det offentlige rom, er det vel ingen tvil om at situasjonen rundt arrangementet i Holmenkollen ble uholdbar av mange grunner.

Mitt anliggende var om alkoholbruken var en medvirkende årsak, og om mangel på regulering av alkoholinntak kunne forklare noe av det. All forskning tilsier at tilgjengelighet er en av de viktigste faktorene for å forklare endringer i konsum.

Selv om de aller fleste gjester ved utesteder i Bergen fint klarer å kontrollere alkoholinntaket sitt på egen hånd, er det likevel et stort problem med dem som ikke gjør det. Det er også en betydelig samfunnskostnad knyttet til dem som rammes av skader og vold som følge av dette. For ikke å nevne de menneskelige belastningene det innebærer.

Som representant for både næringen og et politisk parti, vil jeg påstå at det hviler et ekstra stort ansvar på Johansen for å utforske løsninger og forklaringer, heller enn å gripe til et polarisert standpunkt.

