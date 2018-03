Det jeg tenker først på når jeg hører ordet «Skyss», er fortvilelse og irritasjon.

Så var vi her igjen. Jeg begynner dessverre å bli vant til dette nå, og er kommet til det punktet der jeg ikke vet om jeg skal le eller grine.

Datoen er 14. mars 2018. Jeg er på vei til seinvakt på sykehuset. Bussen skal ifølge ruten komme 12.32. Klokken blir 12.35, men forsinkelser på bussene er blitt hverdagskost for oss alle.

Klokken blir 12.45, så 12.55. Ingen tegn.

Jeg har ringt kundeservice hos Skyss. De ringer meg opp igjen og sier bussen har havarert. Selvfølgelig er dette noe som kan skje.

Jeg får vite at jeg ikke får dekket taxi, selv om bussen er over 30 minutter forsinket, fordi det nå er sendt ut en ny buss som skal dekke ruten for den havarerte bussen. Den nye bussen, som kunne ha brukt åtte minutter fra startstedet og inn til oss, fikk først beskjed om å kjøre 30 minutter etter at Skyss fikk melding om at den forrige bussen var ødelagt. Hvor er effektiviten?

Da bussen endelig kommer, spør jeg om han kan ringe bussen som skulle gå fra stasjonen fem minutter etterpå, da jeg på grunn av forsinkelsen sannsynligvis ikke vil rekke den. Da får jeg en grimase og «jeg har ikke peiling på hvilken buss det er» til svar. Til og med rutenummeret hjelper ikke.

Når jeg forklarer situasjonen, og at jeg vil bli veldig forsinket dersom jeg ikke rekker den, ser han bare vekk og gir ingen svar.

Jeg skulle tro man i 2018 kunne plukke opp mobiltelefonen og ha en oversikt over hvilke kollegaer som er på jobb den formiddagen. Jeg skulle også tro man kunne by på standard folkeskikk, men da har jeg tydeligvis tenkt helt feil.

Vi som ventet på dette busstoppet mistet ikke bare et tog, men også enda en buss fra stasjonen som skulle ta oss videre på pendlerruten vår. Når går neste form for transport, mon tro? 40 minutter etter at vi endelig er på plass på endestoppet.

Ørjan Deisz (arkiv)

Klokken 23.18 neste dag får jeg et nytt innholdsrikt møte med Skyss. På grunn av dårlig planlegging av overlapping av buss, har jeg allerede ventet i 20 minutter.

Det er kaldt, og vinden sender skjelvinger gjennom hele kroppen. Selv dunjakke med stor og fôret hette er en lett match for dette været.

Klokken blir 23.30, vinden uler og det er ingen tegn til bussen. Jeg forsøker å ringe kundeservice. Den automatiske svareren sier at de stengte for drøyt fire timer siden, og har ingen svar på hvorfor bussen har tryllet seg vekk fra nattens veier. Takk for hjelpen.

Jeg måtte til slutt vekke min far og få ham til å hente meg. Klokken ble godt over midnatt før jeg endelig kom hjem fra jobb. Neste morgen skulle jeg stå opp klokken fem, for å være på jobb på sykehuset til klokken syv.

Nå skal jeg ikke skjære alle bussjåfører over én kam. Det er tross alt mange herlige mennesker som tar på seg sjåføruniformen hver dag, som er smilende, høflige, som kjører forsvarlig og møter opp på busstoppet når de skal. Likevel er det litt for mange som er det stikk motsatte.

Det er utrolig kjedelig å komme for sent på jobb fordi Skyss ikke klarer å få klampen i bånn og ordne kommunikasjon mellom sine sjåfører.