Det er blitt tradisjon på linje med juleribben å love klimakutt samtidig som utslippene fortsetter å øke.

Nå vender verdens politikere hjem fra intense klimaforhandlinger i Polen, og julefreden kan tilsynelatende senke seg. De har vedtatt et regelverk som skal gjøre det lettere å nå målene i Parisavtalen.

Følelsen av salighet var imidlertid langt unna da vi oppdaget at verdens ledere nok en gang har vedtatt EN klimapolitikk som de selv innrømmer ikke er god nok, med lovnader om at man skal gjøre den enda strengere neste gang.

Klimaminister Ola Elvestuen var godt fornøyd med avtalen, selv om klimaforskere sier at tiltakene ikke er nok til å holde oss under tre graders oppvarming. Vi har ikke tid til å vente på at politikerne skal vente til neste gang. Vi må gjennomføre klimatiltak som monner nå.

De siste årene har politikernes mantra vært at klimaendringene er vår tids største utfordring. Likevel er tiltakene få, og vi er langt unna å nå målene vi har satt oss. Viljen til å gjennomføre de store tiltakene mangler hos dagens regjering, slik det også har vært i regjeringene før den. Det har blitt tradisjon på linje med juleribben å love klimakutt samtidig som utslippene fortsetter å øke.

Det er frustrerende å gjenta dette budskapet om og om igjen. Vi har ti år på å halvere utslippene våre, men lenge har politikerne vært for opptatt av profitt og egne interesser til å ta innover seg hvor alvorlig klimaendringene er, og hva som kreves for å gjøre noe med dem.

«Vi kan ikke løse en krise uten å behandle den som en krise», sa 15 år gamle Greta Thunberg til politikerne under klimatoppmøtet i Polen. I 17 uker har hun streiket for en bedre klimapolitikk. Engasjementet hennes er viktig og rørende, men burde ikke være nødvendig. En 15-åring burde ikke behøve å streike fordi hun frykter for sin egen og hennes barns fremtid.

Hele livet har «de voksne» fortalt oss at det er vår generasjon som skal løse klimakrisen. En krise de har kjent til og hatt muligheten til å stoppe, men som nå er overlatt til oss. Det er utrolig urettferdig.

For hvert år politikerne har valgt å ikke gjøre noe for å stoppe klimakrisen, har de gjort omstillingen enda vanskeligere og overlatt desto flere problemer til vår generasjon og de som kommer etter oss.

Klimakampen er en kamp for vår generasjons livsgrunnlag. Vi trenger mer enn en klapp på skulderen og et anerkjennende nikk for vårt engasjement. Vi trenger ambisiøse politikere som skjønner at dette er en kamp for vår felles fremtid.