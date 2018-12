DEBATT: Å selge ribbe billigere enn hundemat, er uetisk og respektløst.

Å være forbruker eller aktør i 2018 innebærer at man må balansere ulike hensyn opp mot hverandre. Det har en tendens til å føre til noen snodige utfall. Vi vet for eksempel at i et klimaperspektiv er det helt nødvendig at vi endrer kjøpevanene våre. Samtidig ønskes «black week» i november velkommen til Norge med åpne armer som startskuddet på julens kjøpefest. Det fortsetter i en tilbudskrampe av adventstilbud frem til romjulssalget tar over stafettpinnen etter julaften.

Tilbud, tilbud, tilbud.

For et par år siden nådde denne tilbudskrampen mathyllene. I år ser vi at det skjer igjen. Prisene på norskprodusert julemat som ribbe, kålrot og surkål dumpes til uverdige summer. Forrige uke kunne man få tak i disse tre matvarene for totalt ca 60 kroner. Matvarekjedene, med Kiwi, Rema 1000 og Coop i front, peker på hverandre, mens de gjentar i kor at det er skikkelig urettferdig om de andre skal få selge billig ribbe, da vil vi også selge billig ribbe.

Som forbruker har man et selvsagt ansvar for egne kjøpevaner, men det store ansvaret hviler utvilsomt på aktørene. De samme aktørene som her oppfører seg som en misunnelig og grisk søskenflokk.

Norskprodusert mat er noe av det viktigste vi bruker penger på i julen. Ved å betale en anstendig pris på mat som ribbe, kålrot og surkål støtter vi det viktige arbeidet landets bønder gjør for å produsere rein og trygg mat. Samtidig sender vi ut et sterkt signal om at mat er noe man skal ha respekt for, ikke noe som skal selges på billigsalg.

Dersom vi løfter blikket utover landegrensene og sammenligner oss med andre land i Europa, ser vi at vi befinner oss klart i nedre sjiktet når det kommer til hvor stor del av inntekten vår vi bruker på mat. I gjennomsnitt bruker nordmenn ca 11 prosent av lønnen sin på mat. God, trygg mat koster penger å produsere, og bør derfor behandles deretter. Å selge ribbe billigere enn hundemat, er uetisk og respektløst.

Bevisst eller ei bruker vi også mye på kategorien «ræl», for eksempel gaver som aldri kommer ut av plastikken, eller gavekort som aldri realiseres.

I 2016 meldte Forbrukerrådet at nordmenn hadde ubrukte gavekort for 2,5 milliarder kroner. Dersom vi har råd til å bruke 2,5 milliarder kroner (!) på gavekort som aldri blir brukt, er det rom for å ha en anstendig butikkpris på ribben, surkålen og kålroten.