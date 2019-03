NHO må lytte til sjøfolkene

DEBATT: NHO Sjøfart sammenlikner epler med pærer når de snakker om sikkerhet på fergene.

GROV UNDERVURDERING: Å stille spørsmål ved den opplevde tryggheten til de ansatte på fergene, er i beste fall en grov undervurdering av sine egne arbeidstakere, skriver Jens Folland. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Jens Folland Seniorrådgiver for politikk og samfunnskontakt i Norsk Sjøoffiserforbund

«Fergene har aldri vært tryggere», skriver Frode Sund fra NHO Sjøfart i BT 5. mars. Han forklarer det med moderne sikkerhetsutstyr og bedre prosedyrer. Her bommer NHO Sjøfart på åpent mål. Med slike utsagn drar man fokus bort fra det viktigste, at det er en reell forskjell på ulykkesrisiko og sikkerhet.

Det stemmer at man har færre mindre ulykker de siste årene, men det er ikke det samme som at passasjerene er sikrere når ulykken først skjer. Det blir som å sammenligne epler og pærer.

Det den ferske Safetec-rapporten viser, er at sjøfolkene selv mener at de som har størst behov for hjelp i en nødsituasjon, ikke vil få det. Når det blir kommunisert så tydelig at man ikke er nok folk til å håndtere panikk blant passasjerer, brann eller gi hjelp til trengende, så burde dette bekymre NHO Sjøfart.

Å stille spørsmål ved den opplevde tryggheten til de ansatte på fergene, er i beste fall en grov undervurdering av sine egne arbeidstakere. Vi må huske på at det tross alt er sjøfolkene som er ute og må gjøre de vanskelige prioriteringene, hver eneste dag.

Til slutt må vi gi NHO Sjøfart medhold i én ting: Et offentlig transportmiddel kan aldri bli trygt nok. Det er derfor vi med dette vil gi en utstrakt hånd til både rederier og myndigheter. La oss sammen ta sjøfolkene på alvor og sørge for at det i det minste blir så trygt som mulig. Alternativet kan være så uendelig mye verre.