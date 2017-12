Jeg kan kjenne på et julehat, fordi vi må feire jul uten eldstejenta vår. Sinne, fordi den eneste julegaven hun får, er en kald gravstein.

Vi er allerede i midten av desember, i adventstiden, i førjulsforberedelser og juleglede. Vanligvis ville jeg allerede vært på tiende gjennomspilling av julespillelisten, planlagt julebaksten, så vidt begynt julepyntingen og hatt en gryende julestemning i magen.

Men ikke i år.

2017 har vært det vanskeligste året familien vår har opplevd etter at vi over natten plutselig mistet det eldste barnet vårt, en knapp uke før hun ville fylt ni år. Hun døde i sin egen seng av et epilepsianfall mens resten av familien lå og sov. Det er ikke noe man normalt dør av, men plutselig var vi blitt en mindre.

Privat

Så brått og så brutalt. Solstrålen, sentrumspersonen, storesøsteren, den gode venninnen og hun som alltid fant på så mye morsomt å gjøre, var borte. Tilbake var vinterdressen som fortsatt hang i gangen, skoene som fortsatt sto på plassen sin, tannbørsten i skuffen, klærne hennes i skittentøykurven, og alle de småtingene en jente på åtte år sprer rundt seg. Ting hun aldri ville bruke igjen. Overalt i hele huset.

Det er den verste frykt man har. Den man som oftest gjemmer unna dypt i sine mørkeste tanker og som man sjelden tenker fullt ut. Det er den «hva om»-tanken vi feide vekk, men som den morgenen plutselig stirret oss rett i øynene. Sånn er det å miste et barn. Å oppleve en slik sorg kan visst også være en del av livet, for noen av oss.

Etter hvert kommer erkjennelsen av at man ikke er de eneste som har mistet noen, og etter hvert at man tåler det bitte litt bedre i dag enn for en uke siden, enn for en måned siden. Plutselig kan man likevel rase ned i hullet igjen, så svart og veldig dypt, før man igjen karrer seg opp.

«Det går opp og ned», har jeg pleid å svare, og det er sant. Det gjør ikke mindre vondt, det føles ikke mindre urettferdig, men man tåler det litt mer. Det blir en mer vant følelse. Som kan tåles litt mer, litt etter litt. Etter hvert.

Privat

I år har jeg blitt forbannet av tidlig julepynting, å få ørene tutet full av julemusikk mot min vilje og kjent litt på en boblende følelse av julehat fordi vi må feire jul uten eldstejenta vår. Sinne fordi den eneste julegaven hun får, den siste hun noensinne vil få, er en kald gravstein på plaskende våt desemberjord. Men, vi har på en måte også forberedt oss til desember ved å gjøre november til en festmåned med en uke i Spania, konserthelg, voksenhelg i Oslo og novemberfest med gode naboer og venner. Og det er nettopp denne novembergleden som har vært litt fin. Å innse at tross alt det kjipe, har vi i 2017 virkelig sett hvor mange fine folk vi har rundt oss.

Naboer og venner har kommet med bakverk og mat, levert vaser på døren fordi de visste før vi selv forsto det hvor ufattelig mye blomster vi kom til å få. Folk som bare stakk innom, som har tørt å prate med oss og ta kontakt. Det er oppdagelsen av musikk man ikke visste om, og det er natur. Sorgen har i perioder føltes som fysisk smerte, men fjellturer har hjulpet på den fysiske smerten, selv om alt det vakre faktisk også kan gjøre litt vondt.

Men sterkest av alt i dette står menneskene rundt oss. Jeg er glad vi bor i en liten bygd. Følelsen av ikke å stå alene, av den kollektive sorgen hos alle som var berørt, har vært sterk. Så vi inviterte til novemberfest. Vi inviterte til fest for første gang noensinne, noe vi mange ganger hadde tenkt vi burde gjøre, men aldri gjort. Fordi hverdagen er så hektisk og tiden går så fort.

Vi kom til en erkjennelse av at vi må slutte å tenke på hva vi burde gjøre, og begynne å gjøre det i stedet. For vi vil ikke gå gjennom livet og tenke at vi burde invitert til en fest og så rekker man aldri gjøre det. Som en god nabo sa den kvelden: «Dette er veldig hyggelig, og litt rart». Og kvelden ble en suksess, stemningen var god og kanskje blir det en fast tradisjon.

Julen er snart over oss for alvor, og kanskje er det et håp om julestemning i det jeg forteller. I det å se menneskene rundt seg og forstå hva man har mens man har det, og sette pris på det. For menneskene man omgir seg med er jo viktigere enn gaver, julemusikk og altfor mye julemat. Det er på en måte dét som er julestemning, eller i hvert fall novemberfeststemning.

Det blir nok jul i år også. Og den andre julestemningen, kanskje den kommer tilbake neste år?