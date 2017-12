Hun ga uttrykk for den selvbevissthet bergensere og vestlendinger hadde behov for å vise frem da landet vant sin selvstendighet.

Oppfordringen fra Bergens Tidende 4. november om å komme med forslag til å få flere bergenske kvinner på sokkel, vekket mine tanker om en kvinne som i mitt syn har gjort seg fortjent til det.

Hvordan? Jo, ved nettopp å få andre bergensere på sokkel!

Jeg tenker på Ambrosia Tønnesen (1859 – 1948), «stenhugger i det fine» slik hun presenterte seg selv på sitt visittkort. Hvem ellers? Hun som startet sin kunstnerutdanning ved Bergens tekniske skole, og i et langt og arbeidsomt liv sørget for at de fremste personligheter i Bergen og i (Vest) landet for øvrig fikk sitt portrett stilt opp i det offentlige rom. Skulpturene fra hennes hånd er mest portrettbyster eller portrettrelieff. Noen få er utført i helfigur, og da gjelder det sentrale kulturbærere som maleren Johan Christian Dahl, komponisten Ole Bull og forfatteren Camilla Collett. De fleste er støpt i bronse.

Men Ambrosia hogget også i marmor, et håndverk hun lærte i Paris, der hun levde i 23 år før hun flyttet tilbake til Norge for godt.

Privat

Hennes hovedverk, J.C. Dahl, fikk i 1902 plass i den store nisjen på fasaden til Permanenten. Da var det det fjerde billedhuggerarbeid i det offentlige rom, etter Christie-monumentet på Muséplassen, Ludvig Holberg på Vågsallmenningen og Ole Bull på Ole Bulls plass. Hennes Ole Bull fra 1905 hilser besøkende velkommen i foajeen til Den Nationale Scene. Begge er utført i bronse, begge var bestillinger fra velstående bergensere. I den tid blomstret Bergen opp, og hele Norge var jo ute etter å styrke sin identitet som selvstendig nasjon.

I den bølgen passet Ambrosias arbeid som hånd i hanske. Bergen og omegn – ja, en stor del av Vestlandet hadde behov for å fremheve sine «helter» og dermed vise at «Jovisst har vi kapasiteter!». Blant dem som satt modell for henne var Ole Irgens, Peter Jebsen, Christian Krohn, Christian Sundt, Kaptein Odfjell, Edvard Grieg, Klaus Hanssen, Christian Børs, Ingolf Schjøtt, Christian Michelsen, Wollert Konow, Lars Søraas, Johan Friele, Waldemar Platou, Skipsreder Westfal-Larsen, Haakon Shetelig, Harald Heide og Håkon Wallem.

Flere hundre byster, relieffer og gravstøtter av henne er kjent. De finnes, synlige i det offentlige rom eller i private hjem, i Bergen eller i de fire vestlandsfylkene. Noen står i Oslo. Blant disse er bysten av Gina Krog i bronse og Camilla Collett i marmor. Ambrosia Tønnesen modellerte en rekke fremstående kvinner, blant andre vakre Amalie Skram i marmor som er oppstilt i Bergen Offentlige Bibliotek, og Dorothe Engelbretsdatter i relieff på en bauta ved Domkirken.

Ambrosia arbeidet nesten frem til sin død i 1948; da var hun 89 år. Ett av hennes siste arbeider gjaldt Nordahl Grieg som hun modellerte i 1946, tre år etter forfatterens tragiske død.

Når jeg ser tilbake på hennes virke, tør jeg påstå at også hun har vært en nasjonsbygger. Hun klarte ved sin sikre modellering å gi uttrykk for den selvbevissthet bergensere og vestlendinger ellers hadde behov for å vise frem i en periode da landet vant sin selvstendighet. Kunne det være grunn nok til å få henne selv på sokkel?