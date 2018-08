At Sandberg har begått en grov feil, rettferdiggjør ikke at han blir gjort til latter.

Per Sandberg (Frp), nå avgått fiskeriminister, reiste til Iran på det han selv omtalte som en «privat og spontan ferietur». Ferieturen har ikke bare fått konsekvenser for hans stilling som fiskeriminister, men han har også fått oppleve harde ytringer fra deler av Norges befolkning.

Det er klart at i en så omfattende sak vil man møte motstand, men hvor går egentlig grensen for hva som er greit å si? Rettferdiggjør det faktum at Sandberg har begått en grov feil, at han blir gjort til latter og sjikanert i sosiale medier?

Nettet florerer av konspirasjonsteorier og sexistiske kommentarer rettet mot Per Sandberg og hans kjæreste. Folk tillater seg å kaste alt av folkeskikk og lirer av seg helt ufyselige kommentarer som både sårer og støter andre. Det er ikke første gangen jeg har sett grove kommentarer rettet mot en spesifikk person, og sikkert ikke den siste.

Som oftest liker jeg å se på meg selv som heldig. Heldig som har fått vokse opp i et samfunn og land som gir muligheter og frihet. Vi liker å tenke at vi aksepterer at andre mennesker tenker og handler annerledes enn oss. Men spørsmålet er om det virkelig er sånn?

Kombinasjonen av full ytringsfrihet og en utbredt tilgang til alt av sosiale medier, har åpenbart en skyggeside. I et samfunn hvor vi er så heldige å vokse opp med både ytringsfrihet og rom for egne meninger, er det lett at noen utnytter friheten. Vi ser stadig eksempler på det i diskusjonsforumer på nettet, hvor enkelte mennesker drar ytringsfriheten sin ut over det som er akseptabelt.

Jeg liker å tenke at de fleste av oss er åpne, rause og inkluderende. At vi forstår, og aksepterer at i et samfunn trenger man alle slags mennesker. At sjikane og hat mot enkeltpsersoner, ikke er det som representerer oss.

Vi er bedre enn som så.

