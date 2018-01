Spillet Politisk Ukorrekt handler ikke om barnesex, men om ytringsfriheten.

Victor Mæland uffer seg over brettspillet Politisk Ukorrekt i Bergens Tidende 29. desember. Han har ikke spilt Politisk Ukorrekt selv, men skriver at han «har fått et visst innblikk» i hva det går ut på ved å følge den offentlige debatt.

Dette er nærmest parodisk. Han kritiserer et spill uten å spille det først. Ville han også kritisere en bok uten å lese den, en film uten å se den eller et musikkstykke uten å høre det?

Hva sier de som i virkeligheten har spilt Politisk Ukorrekt? På NRKs Facebook-side alene har nesten 2500 nordmenn engasjert seg. De aller fleste reagerer med vantro på ønsket om sensur.

Med nesten 200.000 solgte eksemplarer av Politisk Ukorrekt snakker vi om en av de største suksessene i norsk brettspillhistorie.

Brettspill er ikke lenger bare er «Den forsvunne diamant» og «Monopol». Brettspill er blitt en kulturell uttrykksform, akkurat som digitale spill. Og det som burde glede enhver nordmann med hjerte for kultur, er at det mest populære spillet er Politisk Ukorrekt, som eksplisitt handler om ytringsfrihetens grenser og ikke om å flytte brikker på et brett.

På samme måte som kriminalromaner ikke er lærebøker i drap, er Politisk Ukorrekt ikke en kokebok med oppskrifter for hverdagen.

Mæland skriver som om Politisk Ukorrekt handler om barnesex, men det er langt fra tilfelle. I de tre versjonene av spillet som hittil har kommet på markedet, fins det ca. tusen kort. Mange av dem er ment å ligge på grensen av det akseptable, men svært få kan tolkes slik Mæland er bekymret for.

Spillets poeng er nettopp at man skal velge hvilke ytringer man kan stå inne for, og hvilke kort man vil forkaste. For å lage et godt spill må noen alternativer derfor være over grensen for de aller fleste av oss. Ellers har vi ikke noe valg, og det blir ikke et spill i det hele tatt.

Gunnhild Folgerø

Dagens samfunn slites mellom krenkede i mange ulike utgaver og fasonger. Etter min mening er et spill som Politisk Ukorrekt, der man i en uhøytidelig og humoristisk sammenheng leker med tanker på grensen av hva som går an, et svært verdifullt kulturprodukt. Det er mange som er enig i det, men Mæland forstår ikke poenget og skriver at man bør ta begrensninger i ytringsfriheten «med knusende ro».

Vi trodde anbefaling av norsk sensur var en vei det ikke gikk an å gå lenger. Men det er tydeligvis ikke tilfelle.