Barnehager må ha «blautadrit» og maur, ikke mer plast

DEBATT: Det som nå ser ut til å bli praksis, er det stikk motsatte.

MILJØVENNLIG: Ved å velge de miljøvennlige alternativene, vil man også anerkjenne solid forskning om barn og hva de liker å gjøre når de ute, skriver innsenderne. NTB SCANPIX

Jorunn Spord Borgen

Elin Eriksen Ødegaard

Andre Marandon

Mindre enn 2 timer siden

Barn trenger natur og liker å utforske og leke. Det gjør de ved å snu på steiner, kjenne litt på været, grave og hoppe i søledammer. Dette er velkjent barnehagekunnskap og bør ikke være forbeholdt nostalgiske voksne.

Det som nå ser ut til å bli praksis, er det stikk motsatte.

Nye barnehager presenteres med plastdekke, et utjevnet underlag uten naturmiljøets motstand og muligheter for dypere utforskning. Det legges en hinne, med «Teletubbie-estetikk», ofte med sterke farger, som man antar virker tiltrekkende på barn.

På denne måten frarøves barn i stor grad muligheter for å lære, mestre og utforske blant annet værets påvirkning på materialer, planter og småkryp. De tilbys glatte og upåvirkelige overflater, som ikke yter utfordrende motstand og dermed gir mindre muligheter for bevegelsesmestring.

Les også Plutseleg er eg aleine med seks toåringar. I morgon skal eg ta på meg bleie.

Dette gjøres i en tid med mye kunnskap om den lange nedbrytbarheten plasten har. Ignorerer myndighetsansvarlige innenfor bygg og utdanning, kunnskapen om miljøutfordringer knyttet til bruk av gummi og plastgranulater?

Vi regner med at denne plastifiseringen av barndomsarenaer er motivert ut fra sikkerhetsnormer, økonomi og argumenter fra produsenter som tilfredsstiller voksnes behov for mindre sand, «blautadrit» og maur. Men er det ikke nettopp slike materialer, som gjør det spennende og tiltrekkende for barn å være ute?

Vi må ikke glemme at det i dag finnes flere alternativer som kan tilfredsstille regelverket for sikkerhet, og som er mer miljøvennlige. For eksempel sand i mange kvaliteter og med ulike egenskaper. Et materiale som samtidig tilbyr barn å lage egne landskaper.

Ved å velge de miljøvennlige alternativene, vil man også anerkjenne solid forskning om barn og hva de liker å gjøre når de ute. Det er på høy tid å fremheve kunnskap om barn når skoler og barnehager skal bygges, driftes og utvikles og når beslutninger tas.

La barnehagene bli frie for den type plast, som slites av og går inn i økosystemene. La oss skifte hovedtankemodell for barnehagens uterom fra fornøyelsespark til landskap for utforskning og oppdaging.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Publisert 9. august 2019 21:01