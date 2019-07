Kva skal skje med bommane rundt Arna?

TAUST: Skal dei fjernast, flyttast, eller skal satsane kraftig ned? Når skal elbilane yta sin skjerv? spør Bjarte A. Gjellesvik. Ørjan Deisz

Arnabuen kan ikkje lenger koma nokon veg utan å yta høveleg avlat. Slik har det vorte, etter at Bergen kommune sette opp betalingsautomatar ved dei gamle kommunegrensene mot Åsane (Nordhordland) og Fana (Grimen).

No to månader før valet forventar nok veljarane i Arna at dei politiske partia tonar flagg, når det gjeld dei to bommane i Arna. Skal dei fjernast, flyttast, eller skal satsane kraftig ned? Når skal elbilane yta sin skjerv?

Så langt har de vore taust frå vore lokale bystyrerepresentantar her i Arna. Har de sovna?

