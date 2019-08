DEBATT: SV tegner skremmebilder av et strålende tilbud.

BTs leder 1. august, «Honours-program er et gode», har helt rett, og Høyre stiller seg helhjertet bak utviklingen av slike program. Lederen får derimot ikke frem det viktigste argumentet for et utdanningstilbud myntet på de flinkeste studentene.

Bergen og Vestlandet er avhengig av denne type utdanningstilbud for å holde på de aller skarpeste hodene. Disse studentene vil om få år være spydspissene våre i fagmiljøene både i forskningsinstituttene og i bedriftene.

SV tegner skremmebilder og mener slike tilbud ikke skal startes opp. De hevder strålende tilbud som dette vil føre til A- og B-lag blant studentene.

Vi mener derimot at alle studenter fortjener å få den undervisningen som passer best for den enkelte. Vi skal ikke nekte dem som ønsker å strekke seg litt lengre, nye og andre typer utfordringer når de studerer.

For en økonomisk bærekraftig og grønn fremtid trenger vi å omstille til nye arbeidsplasser og høyere eksportinntekter. Da spiller de smarte hodene en avgjørende rolle. Honours-programmet vil gi mer fremragende forskning og styrke samarbeidet mellom samfunnsfag og realfag. Det er uforståelig at SV sier nei til et tilbud som dette.

SVs manglende vilje til å se nye tilbud innen universitets- og høyskolesektoren står til stryk. Konkurransen om studentene og de smarte hodene er stor. For at de beste studentene skal velge Bergen, er vi avhengig av et godt utdanningstilbud og en attraktiv og levende by.

