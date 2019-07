Denne teksten skal bare få deg til å slappe helt av

Nå vil jeg prøve å skrive en pause til deg. Hvil blikket her. På denne siden er det ingen forventninger til deg.

KOMPOSISJON: I musikk regnes pausene for å være en viktig del av verket. Om vi nå ser på livet som en komposisjon, blir det ikke da tydelig at pausen kan være en likeverdig del? skriver Nora Flatseth Trippestad. ILLUSTRASJON: SHUTTERSTOCK / NTB scanpix

Nora Flatseth Trippestad Elev på Langhaugen videregående, 17 år

Ordene du nå leser er en sommerdag med en varm bris, milde og bekymringsfrie stemmer og rasling i trærne. Bølger som skvulper mot båten, et varmt svaberg og barnelatter. Ordene er en uthvilt blund i solen og lukten av grilling i Nordnesparken. Ordene er et utpust som handler om et øyeblikk med fred.

Denne freden. Den er viktig.

Denne indre freden kan være lett å glemme. Som elev på videregående skole er det mye som tar plass i hodet mitt. Det kan det være mye vakkert med, kanskje det er en egen fred i det. Men noen dager føles det som om jeg blir pisket rundt i et hav med forventninger og gjøremål fra skolestart til skoleslutt. Det er gjerne mer fokus på stresset enn på freden.

Freden nedprioriteres ofte til fordel for gjøremål og forventninger. Mange føler kanskje at de ikke har tid til å ha et øyeblikk med fred, eller tid til en pause. Livets travle ærender kan føles som en komposisjon som hele tiden må jobbes med for å gjøre livet verdig og storslagent.

Når man hører musikk, er det mange som regner pausen i musikken for å være en viktig del av verket. Komponisten og musikkgeniet Mozart sa selv: «Å snakke godt og velformulert er en veldig stor kunst, men en like stor kunst er å kjenne til det riktige øyeblikket for å stoppe.»

Om vi nå ser på livet som en komposisjon, blir det ikke da tydelig at pausen kan være en likeverdig del av verket? Pausen er en del av livet som ikke burde nedprioriteres.

Når pausen først prioriteres, kan det være vanskelig å finne freden i den. Selv kan jeg føle et slags vondt sting i meg når jeg skal ha en pause, fordi det er andre ting jeg føler at jeg burde bruke tiden til. Mange ganger når jeg skal hvile, tenker jeg på ting som får meg til å stresse, eller som gjør meg urolig. Når det skjer, føles det som om jeg har en lang vei å gå før jeg kan finne et øyeblikk med fred.

Men Abraham Johannes Muste sa en dag: «Det er ingen vei til fred. Fred er veien.» Muste kjempet for borgerrettighetsbevegelsen og mot vold og krig. Selv om sitatet kanskje handler om krig og aktivisme, kan det si noe vakkert om strebenen i det hverdagslige stresset, og ønsket om ro. At den indre freden ikke er fjern, men at den kan finnes her. I nuet.

Noen er redd for at pauser vil gjøre dem dovne. Mange er redd for at pauser vil ta fra dem effektivitet, og dermed evnen til å skape. Evnen til å skape er kanskje spesielt kjær for oss, siden den er en kjerne i det vi utretter, og det vi ønsker oss som vi må jobbe for. For noen er altså pausen en slags trussel mot dem selv.

Men hva om en selv er en trussel for pausen? En kan selv være en trussel for sin fredfulle hvile. Et moment i de flestes hverdag er å trosse frykt, for å få noe verdifullt og viktig.

Som nevnt, kan man ha frykt for at pausen og hvilen tar fra en evnen til å være produktiv, og til å skape. Men ens indre fred og hvile er nødvendig, vakker og viktig. Den er noe en burde trosse frykten sin for.

Jeg håper at disse ordene ikke har stresset deg. De er tross alt et kun et utpust som handler om et øyeblikk med fred. Ord som taler om at pausen i dagene kanskje er viktig.

La oss bare hvile litt i at det fortsatt ikke er noen forventninger til oss på denne siden. Kanskje det heller er en velvilje her. Velviljen handler om freden og pausen i livet vårt. Å være i fredfulle øyeblikk, pausen og hvilen, er noe verdifullt. Og det indre fredfulle er kanskje ikke langt unna. Freden kan nytes. La oss ikke frykte den.

Denne freden. Den er viktig.

Publisert 11. juli 2019 06:39

