PROVOSERTE: «Eier du ikke kjøttskam?» spurte BT-kommentator Anne Rokkan lørdag. Nei, svarer innsenderen. FAKSIMILE: BT 29. JUNI

John Glenn Robertsen Nesttun

BT har fått en ung kvinne med sterke meninger om hvordan du og jeg skal oppføre oss i samfunnet. Hun har som likesinnede i Medie-Norge kastet seg på en populistisk bølge.

Etter avsløringer om at enkelte grisefarmer bedriver forkastelig behandling av dyr, så slår Rokkan fast at vi like godt kan nærmest legge ned all kjøttproduksjon (i kommentaren «Eier du ikke kjøttskam?», BT 29. juni).

At kanskje 90 prosent av bøndene behandler sine dyr bra, er tydeligvis uten betydning.

Rokkan har med sin artikkel stemplet en hel næring som dyremishandlere. Det hjelper lite at hun støtter seg til veterinær Siri Martinsen, som er leder av den nær sagt fundamentalistiske organisasjonen Noah. Vegetarmat er som kjent svært populært i de kretser.

KRITISK: BTs kommentator stempler en hel næring som dyremishandlere, skriver John Glenn Robertsen.

Undertegnede er klar over at dagens grisebønder er under sterkt press økonomisk. Personlig synes jeg mye av kjøttet selges for billig, men da er vi inne på rikspolitikk.

Rokkan skriver at vi ikke egentlig ikke trenger å spise noe kjøtt. Vi kan få tarmkreft. Selv var jeg pasient hos en av landets ledende eksperter innenfor gastroenterologi i fjor. Alt var i orden. Hans råd var: Lev mest mulig normalt. Få i deg nok fiber, og ikke spis for mye rødt kjøtt. Han sa ikke «slutt med kjøtt og bli vegetarianer».

Nei, jeg har overhodet ikke kjøttskam. Heller ikke flyskam, plastskam, CO₂-skam og innvandrerskam. Jeg føler heller ikke skam, skulle jeg våge å si noen ord til en ukjent kvinne.

Min hverdag er full av mer interessante og viktigere ting. Jeg lever én gang, og jeg gjør det med god samvittighet.

Publisert 2. juli 2019 11:38 Oppdatert: 2. juli 2019 11:53

