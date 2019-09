Noe svir mer enn bompenger

For mange bergensere var dette et protestvalg om bompenger, uten en plan for så mye annet.

BRAKVALG: Trym Aafløy (Fnb) hadde god grunn til å smile på valgkvelden. Paul S. Amundsen

Saima Naz Akhtar Venstre-medlem og kirurg.

LØFT BLIKKET: Jeg er glad for at det ser ut som Bergens mødre og skolestreikende bergensbarn vant frem med sine budskap, skriver Saima Naz Akthar (V) Privat

I går stemte altså 24 919 mennesker i Bergen på Folkeaksjonen Nei til mer bompenger.

Jeg forstår at det svir i lommen å betale bompenger. Men vet dere hva som svir enda mer? At kjelleren din oversvømmes på grunn av styrtregn. Eller at avlingene våre feiler, så vi ikke har mat til oss eller dyra.

Eller at regnskogen brenner opp. Eller at det ikke er en klode våre unger kan vokse opp på. Men det spiller vel ingen rolle, bare vi kan kjøre bilen vår hvorhen og når vi vil.

Vi er smertelig klar over de katastrofale konsekvensene klimaendringene har, hvorfor skal vi løfte blikket bitte litt fra vår egen navle?

Heldigvis er motkreftene større. Det ser ut som om videre utbygging av Bybanen får flertall og forhåpentligvis styres byen av grønne krefter også de neste fire årene.

Andre mobiliserer heldigvis for klimaet.

Jeg er glad for at det ser ut som Bergens mødre og skolestreikende bergensbarn vant frem med sine budskap. Da vinner også byluften og vet dere hva: da vinner vi alle!

