DEBATT: Vi har fått nok av at godt voksne menn med god råd skyver barnefamilier og folk med dårlig råd fremfor seg.

OPPRØR: Ni mødre fra Bergen er krystallklare: Bybanen må bygges videre, mener de. Fra venstre: Hege Hellebøe, Marianne Aanerud, Anne-Kathrine Vabø, Marina Bauer, Ina Grung, Elisabeth Ivarsflaten, Tyra Vaagland, Susanne Puchberger, Synne Selvik. byoutline Privat

Aksjonsgruppen Bergens mødre: Elisabeth Ivarsflaten, Ina Grung, Marianne Aanerud, Synne Selvik, Susanne Puchberger, Tyra Vaagland, Marina Bauer, Hege Hellebø og Anne-Kathrine Vabø.

Bergens mødre var stille da spagettikrysset på Nygårdstangen ble bygget. Vi var stille da Åsane ble rasert, og Lagunen etablert.

Men nå er det nok: Nå sier vi stopp.

Vi har fått nok av at godt voksne menn med god råd skyver barnefamilier og folk med dårlig råd fremfor seg, for å støtte oppunder sine feilslåtte ideer om hvordan byen vår skal utvikles.

En hel verden, med Greta Thunberg og våre barn i spissen, mobiliserer for klimavennlig politikk. Da kan ikke vi voksne svare med å skrote Bybanen i Bergen.

Bybanen er uten sidestykke det viktigste miljøgrepet i Bergen kommune de siste 30 årene. Det er også et vesentlig bidrag for at Norge skal møte klimakrisen.

Når våre barn spør oss, hva gjorde du da du skjønte at jorden brenner? Da skal vi svare: Her i Bergen bygget vi Bybanen.

I fremtiden vil vi fortelle at Bybanen gjorde det mulig for tusenvis av nye bergensere å bo trygt og familievennlig uten å trenge bil i dagliglivet.

Den la det grunnlaget vi trengte for at flere, uavhengig av alder og økonomi, skulle kunne leve bedre og friere enn det vi gjorde før. Samtidig forurenset vi mindre.

Vi bygget tettere, så det skulle være mange for barna å leke med i nabolaget. De skulle få kortere vei til fotballtrening eller spilletime.

Vi bygget også parker, lekeplasser, vannspeil og sykkelstier, som er spesielt viktig for dem som ikke har store hus og egne hager.

På den måten skapte vi en by som kunne vokse på en sunn måte.

Og, vettu ka? Folk elsket det!

Folk strømmet til for å bo i Bergen! Nye bedrifter ble til, flere studenter valgte Bergen som studiested, og flere gikk på konsert og teater.

Byen ble gøyere og finere å bo i. Hus og leiligheter ble mer verdt – ikke bare for dem langs bybanetraseen, men for alle i kommunen.

Dette er den historien vi ønsker å fortelle barna våre. Og vi mener alvor.

Vi mødre forstår oss på store tall. Vi vet at vi må investere – i vår felles fremtid.

Valget 9. september blir et avgjørende valg. Det blir det valget der vi bestemmer hvilken historie vi skal fortelle barna våre. Om hva vi gjorde her i Bergen da vi skjønte at klimakrisen var et faktum.

Så langt har Høyre, Fremskrittspartiet og Bompengelisten sagt at de vil droppe videre utbygging av Bybanen.

Bergens mødre går derfor til aksjon for å forhindre at disse partiene vinner valget, og for å sikre at Bybanen seirer.

Til det beste for Bergen, og til det beste for jordkloden.

