Senk matmomsen!

Et slikt grep vil hjelpe folks økonomi direkte.

Innsenderene mener regjeringen må ta ansvar, og kutte mer i moms og avgifter. Foto: Erlend Aas/ Scanpix

Debattinnlegg

Eirik Bjørhusdal og Erlend Øen Advokater

Både bedrifter, men også husholdningene opplever usikkerhet, og mange også konkret inntektsreduksjon. Det er behov for tiltak som letter husholdningenes økonomi på kort sikt.

Et effektivt tiltak i tider som disse, uten store byråkratiske kostnader, er å senke moms på matvarer.

Eirik Bjørhusdal (til h.) og Erlend Øen. Foto: Guide advokat

Ved å innføre midlertidig avgiftsfritak, eller avgiftsreduksjon på salg av matvarer, ville vi fått et ubyråkratisk tiltak som ga umiddelbar effekt. Tiltaket vil komme alle til gode, for mat skal alle ha.

Lavere mva-sats er innført på buss, fly, hotellrom og billett til kino, museer mm. Nå om dagen er dessverre kinoene og museene stengt.

Alle store idrettsarrangement er utsatt eller avlyst – og ifølge medias rapportering er bruken av kollektivtilbudet nesten borte. Tiltaket virker nok, men avgiftssystemet inneholder etter vår vurdering enda bedre virkemidler.

I utspill fra Stortinget etterlyses mer effektiv oppfølging fra bankene knyttet til rentereduksjon. Som virkemiddel kan dette tenkes å gi et forsinket og for lite bidrag til folk flest i denne situasjonen.

Et fellestrekk med mange av tiltakene som sentrale myndigheter har innført, er at de medfører økt byråkrati.

Vi mener at et effektivt tiltak, som kommer alle til gode, uten byråkrati, vil være å senke momsen på matvarer med umiddelbar virkning, gjerne fra 15 prosent til null.

Ved å innføre et midlertidig avgiftsfritak ved salg av mat vil vi få et tiltak som gir umiddelbar effekt for oss alle, penger spart for deg i det du handler mat.

