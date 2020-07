Hva feiler det deg, som gjør sånt?

Vi andre har et ansvar.

Remi Berg reagerer sterkt på at folk setter ut dyra sine når de skal på ferie, år etter år.

Debattinnlegg

Remi Berg Blogger

Det er sommer, og flere og flere går ut i ferie i ukene som kommer. For noen er det ofte med bismak. Det er nemlig ikke alle som havner hos en familie, de blir heller dumpet i skogen eller i veikanten.

Det er nettopp det folk gjør om de ikke får noen til å passe katten, hunden, eller hva det måtte være. Det gjør de, slik at de selv kan reise på ferie. Det er forferdelig.

Snakk om egoisme, snakk om arroganse, snakk om å være en idiot! Du er faktisk det, om du dumper katten din i skogen fordi at du ikke har noen til å passe den. Det er mange som gjør dette hvert eneste år.

Dyret velger jo ikke å gjøre dette selv. Det ellers så rolige og trygge livet får plutselig en uventet og forferdelig vending. Så hva feiler det deg, som gjør sånt? Du er ansvarlig for det livet du skaffer deg i hus.

Det er faktisk et rikt liv du setter i fare! Hadde du vært fornøyd med å bli satt til skogs eller langs veien, mens resten av din familie reiser på ferie og koser seg? Ingen vil det, ei heller dyr som opplever dette hvert eneste år. Spesielt nå om sommeren.

Jeg skjønner ikke at dyreeiere har samvittighet til å dra på ferie og kose seg, vel vitende om at dyret deres sakte, men sikkert dør. Det er på tide at vi våkner opp, noe må gjøres.

Vi som kjenner til noe sånt, må anmelde til politiet. Det bryter alt som har med dyrevelferd å gjøre. Vær med – bry deg, og hjelp dyrene. Vi må tørre å si fra!

Om du vet om noen som har dyr før sommeren, og ikke har dem etter ferien, undersøk i hvert fall forholdene. Det er helt uakseptabelt at dette skal skje år etter år!