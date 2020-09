Kunsten å skifte mening

Det virker som mange politikere har ekstremt vanskelig for å innrømme at de har tatt feil.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Mímir Kristjánsson innrømmer å ha tatt feil om mangt, fra frihetsklubber til monarkiet. Foto: Vegar Valde

Debattinnlegg

Mímir Kristjánsson Rødt

Når politikere skifter mening, blir det ofte pakket inn på en måte som skal få det til å fremstå som de har ment det samme hele tiden.

Jeg tror den sviktende evnen til å innrømme feil er skadelig for politikken. Intellektuelt må det være et mål å være i utvikling. Det innebærer selvfølgelig å innta nye standpunkter. Dessuten kan det skape en kunstig avstand mellom folk og folkevalgte hvis sistnevnte later som de har fasiten på alt – alltid og uansett.

Selv har jeg skiftet mening om mangt og mye i livet. Her er en (ikke utfyllende) liste over dumme ting jeg har ment som jeg ikke mener i dag:

1. Rundt sånn 2009 var jeg en sterk tilhenger av gratis fildeling, og ønsket vel mer eller mindre å avskaffe hele dagens opphavsrettssystem fullstendig. I dag mener jeg en slik politikk vil være enormt ødeleggende for forfattere, kunstnere, musikere – ja for hele kulturbransjen, egentlig.

2. Da jeg var leder i Rød Ungdom, var vi veldig opptatt av å lovfeste retten til fritidsklubber (jeg tror Rødt fortsatt går inn for dette). Som lokalpolitiker er jeg generelt blitt ekstremt skeptisk til at sånne tilbud skal lovfestes, fordi det binder lokale folkevalgte på hender og føtter.

3. Da jeg var redaktør i Manifest Tidsskrift, skrev jeg en artikkel med støtte til den svenske sosiologen Bo Rothsteins forslag om å kriminalisere det å gi penger til tiggere. For en idiotisk ting å mene!

4. Jeg har gitt opp å være mot monarkiet i Norge. Det vil si: Prinsipielt er monarkiet selvfølgelig håpløst, men så lenge det funker så fint som det gjør for oss foreløpig – hvor mye tid og krefter skal man legge i å avskaffe det? Mímir (17) ville kalt det et høyreavvik.

5. I en kort periode på ungdomsskolen var jeg faktisk EU-tilhenger og drømte om «et annet Europa». Flaut!

Listen kunne vært gjort mye lenger. Jeg har vel generelt blitt mer radikal i økonomiske spørsmål og mer konservativ i det som misvisende kalles «verdispørsmål». Respekten for samfunnets tradisjoner er nok større i dag enn den var da jeg gikk i rosa strikkelue på videregående skole.

Jeg tror at jeg kommer til å fortsette å skifte meninger om mangt og mye. Neppe om de mest sentrale spørsmålene i livet, men i mye smått og stort. Her som overalt ellers gjelder kirkefaderen Augustins motto: Fasthet i det sentrale, frihet i det perifere og kjærlighet i alt.

Innlegget ble først publisert på Facebook.