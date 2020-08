Syklister, lytt til en lastebilsjåfør

Del veien og bruk sunn fornuft.

De aller fleste av oss har en familie vi vil hjem til, skriver Aleksander Olsen om livet på veien. Foto: Privat

Debattinnlegg

Aleksander Olsen Lastebilsjåfør

Som lastebilsjåfør har jeg ett ønske. Jeg vil at min egen, mine kollegers og ikke minst alle syklisters sikkerhet, blir ivaretatt.

Vi kjører både store og små lastebiler, men alle kan gjøre veldig stor skade på en liten syklist.

Ingen ønsker å bli involvert i en ulykke som potensielt kan føre til tap av liv. Derfor har jeg noen velmente råd.

Både i og utenfor sentrum er det dessverre en del syklister som liker seg godt ute i veibanen, selv om det er sykkelvei rett ved siden av. Ofte kommer syklistene tett på, eller opp på siden av meg. Da er det utrolig lett å havne under lastebilen om jeg foretar en sving.

Husk at lastebiler har en vanvittig stor blindsone, hvor det lett kan gjemme seg biler, mennesker og syklister. Husk at vi ikke alltid ser at du er der.

For tiden kjører jeg ofte til og fra anleggsområdet ved ADO Arena. Her er det veidirigenter som skal passe på, men jeg skulle ønske at dere som sykler som besatt forbi disse dirigentene, heller tar hensyn og går av sykkelen eller bremser ned, slik at det går an å se dere før dere plutselig er foran oss.

Med mange anleggsmaskiner, lastebiler og annet dilldall, kan en syklist i bra driv plutselig gjøre det mer kaotisk enn nødvendig.

Og en siste ting: Når dere er en god gjeng med kompiser som sykler sammen ute på veiene, vær så snill, tenk på oss som kjører lastebil. Vi veier mye og har ikke verdens beste mulighet til å komme forbi dere. Vi har kjøretid å tenke på, leveringer som skal gjøres, biler med en bremselengde som ikke likner grisen, og vi har gjerne en familie vi skal hjem til.

Og en familie har gjerne dere også. Jeg ønsker at alle skal komme hjem til dem de er glade i.

Del veien og bruk sunn fornuft. Og tenk på oss som kjører disse store maskinene. Så tar vi vare på alle i trafikken.

En versjon av dette innlegget ble først publisert på Facebook.