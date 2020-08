Me haustar meir enn me sår

Mennesket har vorte ein krevjande gjest.

PLANLAGT ANLEGG: Her er vindkraftverket på Stadlandet teikna inn på eit bilete teke frå vegen opp mot Kjerringa/Vestkapp. Illustrasjon: Vestavind

Debattinnlegg

Laila Haukeland Masfjorden

Då eg viste ein ungdom i familien kartet der potensielle vindkraftområde var plotta inn, sa han: «Det ser ut som landet vårt har fått kreft».

Ordet «infisert» har eg sjølv tenkt på fleire gonger. Eg kvir meg ikkje for å seie at landet vårt er blitt infisert av grådigheit og egoisme.

Eg er skremt over å sjå kor mange som er blitt fjerna frå naturen, skriv Laila Haukeland. Foto: Privat

Utan ein porsjon egoisme hadde me vel ikkje overlevd som art. Men blind egoisme vil vel dei færraste erkjenne i seg sjølv.

Dei aller fleste av oss har fått tilfredsstilt våre fysiske behov utan særleg slit. Om ein berre blir servert, set ein ikkje like mykje pris på det ein får. Ein risikerer å bli ein krevjande «gjest» som forventar å bli servert på nytt og nytt.

For mange i dette landet har for lenge blitt godt servert. Naturen har blitt eit dessertfat for vindkraftutbyggarar, der ein forsyner seg grovt. Eg er skremt over å sjå kor mange som har fjerna seg frå det mest grunnleggande tankesettet om det naturgitte.

Kanskje det er dét som har ført til at me har gløymt naturen i oss sjølve, og kor tett knytte den er til ytre natur. Mange har gløymt at naturen er næring til det indre.

No haustast det meir enn det såast. Skal ein forvalte, må ein også vareta, la vere i fred – elles øydes grunnlaget for liv. Slik farmor sa om blomster og anna som kunne plukkast: «Me må fare varsamt.» Om dei minste, mest skjøre, sa ho: «Me må fare vel». Dei skulle ikkje plukkast. Ein kunne lukte, sjå og stryke, eller gå omvegar når det var åmer og slikt. Fare vel, la vere urørt.

Den herjinga som no går føre seg i norsk natur og fjell i vindkrafta, er skammeleg. Utført av «serverte» folk. Kortsiktig jag etter forsyning på beste dessertbordet. Gløymt er alt arbeidet og slitet dei før oss la ned i forvalting og bevaring.

Er me verkeleg så lite takknemleg for det verdifulle, urørte at Stadlandet med alle sine verdiar må serverast til vindkrafta? Arnestedet for kristninga av landet vårt, det åndelege. Vestkapp og det opne landskapet, der lukta frå havet blir fanga av vinden. Der hjorten varer deg før du ser han i nakne, grønkledde åsar.

Stadlandet er rikt på artsliv og naturverdiar. Er ikkje Stadlandet verdig nok til å vere urørt av vindkrafta, så er det ingen plass i dette landet som er trygg.

Naturen i Norge både på Stadlandet og elles skulle aldri ha vorte servert til forsyning for ignorante egoistar som nok sikkert aldri har bygga livet sitt langsamt. Det er nok no.

Bevar det unike Stadlandet urørt av vindkraft.