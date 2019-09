Jeg vil ikke dø på Bryggen

Må det en dødsulykke til for å få en trygg sykkelvei?

LIVSFARLIG: Hvem har makt til å gjøre Bryggen trygg for syklister, spør Kristine Askvik. Marie Havnen (arkiv)

Debattinnlegg

Kristine Askvik

For mindre enn 2 timer siden

Jeg håper jeg aldri opplever dette igjen. For da er jeg redd jeg ikke får oppleve noe mer. Av noe som helst.

Jeg elsker denne byen og er av typen som pleier å poste bilder av trær, Byfjorden og solnedganger fra min sykkelvei til og fra byen. Det er fantastisk å kunne sykle over Munkebotn eller langs Eidsvågneset på vei til og fra jobb.

Men, det er et men. Jeg tar på meg hjelmen på kontoret i Christian Michelsens gate. Ikke vet jeg at jeg skal få hjertet i halsen tre ganger de neste minuttene. Jeg triller forsiktig på fortauene bort til Torget. Der legger jeg meg ut i veibanen, fordi det er helt fullt med cruiseturister på fortauet.

Ti meter etter lyskrysset ved Kjøttbasaren tråkker bussjåføren i turistbussen hardt på gassen og klarer å komme seg forbi meg med noen centimeters klaring. Jeg trøster meg med at den gode hjelmen min er god beskyttelse. Noen gram grå isopor, litt svart plast, og jeg har selvsagt strammet den skikkelig under haken.

Den samme sjåføren må bråbremse foran neste fotgjengerfelt. Jeg blir liggende i ryggen på bussen. Den sparte sånn cirka null sekunder på å kjøre forbi meg.

Ved busslommen blinker en buss seg ut mens jeg ligger midt på siden av den. Vil bussen jeg skal fordufte, eller kanskje komme meg over i motsatt kjørefelt? Jeg tråkker på og banner på at jeg skal ringe samferdselsministeren, Erna eller noen andre med makt. Det kan da for pokker ikke være meningen at det skal være livsfarlig å sykle her? På selveste folkets Bryggen.

Med en turistbuss foran og en rutebuss bak går det i stakkato videre over Bryggen. Jeg runder Bontelabo og tenker at det verste er over for i dag. Da prøver en leddbuss å svinge inn til busstoppet. Denne gangen oppdager sjåføren meg i tide. Så vidt.

Stakkars bussjåfører. De er uskyldige. Det er stress for alle med blandet trafikk. Men hvem har ansvaret her? Hvem har makt til å gjøre noe. Få ræven i gir!

Siden jeg flyttet hit den høsten Brann tok seriegull og frem til nå, har jeg hørt mye om Bryggen og Bybanen. Men jeg har ikke sett en eneste politiker ta ansvar for at syklister skal komme seg trygt over Bryggen. Det vil jo ta minst noen tiår før de såkalte beslutningstakerne tar en beslutning når det gjelder bybane til Åsane.

Skal vi vente i 10-15-20 år på å få en trygg sykkelvei over Bryggen? Må det er par dødsulykker til? Jeg ser livsfarlige situasjoner hver dag og opplever slike situasjoner hver uke. Må jeg begynne å kjøre bil?

Kristine Askvik er tidligere journalist i Bergens Tidende.

Publisert 6. september 2019 22:11