Unge Venstres klistremerker ufarliggjør narkotika

Det gjør det rusforebyggende arbeidet til skolene mye, mye vanskeligere.

TØFF: En 16-åring skal være ganske tøff i trynet for å bruke en slik effekt på skolesekken, men når man får det udelt på et arrangement i regi av skolen blir selvsagt veien mye kortere, mener Hildegunn Hodneland. Unge Venstre

Debattinnlegg

Hildegunn Hodneland Elevinspektørene ved Langhaugen vgs, Fana Gymnas, Stend vgs, Nordahl Grieg vgs, Slåtthaug vgs og Sandsli vgs.

På lederplass i Bergens Tidende kunne man 28.08 lese at «valkampen vert sensurert». «De håner ytringsfriheten» sto det med fete typer på Dagbladet.no 27.08.

Ingen, verken politi eller skoler, har hindret Unge Venstre i å fronte sine standpunkt innen ruspolitikk og annen politikk. Jeg har vært til stede på skoledebatter i Hordaland siden 2005, og har hørt både Unge Venstre og andre ungdomspartier ytre seg fritt om alt fra sidemålsundervisning til pelsdyrhold.

Flott – skoledebatten er en fantastisk læringsarena for både ungdomspolitikere og fremtidige stemmeberettigede. Det skal være høyt under taket og rom for et bredt spekter av meninger, også når det gjelder ruspolitikk.

Denne saken handler da heller ikke om at Unge Venstre har blitt hindret i å ytre seg om sin ruspolitikk, selv om det sikkert kan virke slik for den uinnvidde avisleser. Det handler derimot om hva som skjer etterpå – på valgtorget som finner sted etter skoledebattene.

Her får elevene mulighet til å snakke med ungdomspolitikerne, og de får utdelt diverse valgmateriale som drops, penner, klistremerker eller buttons. Når valgtorget er slutt og alle har forlatt lokalet, er haugen med krøllete brosjyrer og dropspapir ganske betydelig. Klistremerker og penner blir ofte med tilbake til skolen, der de blir brukt – til å skrive med – og til å klistre på skoleutstyr som lærebøker og PC-er.

Jeg kan ikke garantere at alle ville klistret en ku fra Senterpartiet på PC-en sin, men på bakgrunn av det jeg vet om rustrender og holdninger til spesielt cannabis blant mange ungdommer, er jeg rimelig sikker på at hånden med jointen vil finne veien til mang en PC eller kantinevegg rundt omkring på skolene våre. Buttons med det samme motivet blir hengt på skolesekken.

Da står jeg igjen med spørsmålet: Trenger vi hasjrøykende hender hvor vi enn snur oss på skolen de neste månedene? Min første tanke er: Nei. Min andre tanke også.

En 16-åring skal være ganske tøff i trynet for å klistre et slikt merke på læreboken sin sånn helt uten videre, men når man får det utdelt på et arrangement i regi av skolen, blir selvsagt veien mye kortere.

Det Unge Venstre gjør er å ufarliggjøre og normalisere narkotika for elevene våre, deriblant mange som gikk på ungdomsskolen for tre måneder siden. Det står de fritt til å gjøre i valgdebatter, i valgprogrammet sitt eller på stand på Torgallmenningen.

Men på arrangementer i regi av skole og opplæringsavdelingen, må det fremdeles være lov til å sette ned foten for utdeling av «kult» materiale, som uten tvil gjør det rusforebyggende arbeidet til skolene mye, mye vanskeligere.

Publisert 29. august 2019 15:28