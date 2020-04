Pappa er ikke «barnevakt»

Vi vil ha likestilling og moderne menn, men slipper likevel ikke mennene helt til på hjemmebane.

Tobarnsmamma, Borghild Terese Jørgensen, mener at fedre fortjener bedre enn å bli kalt for «barnevakt». Foto: Mikael Damkier / Shutterstock

Debattinnlegg

Borghild Terese Jørgensen Tobarnsmamma

Da jeg hadde fødselspermisjon og fortalte folk at jeg koste meg hjemme med babyen, fikk jeg som regel denne type svar:

«Så deilig! Bare nyt tiden så godt du kan. Den går altfor fort!»

Nå er det pappaen som har permisjon. Når han forteller folk at han koser seg hjemme med babyen, får han oftere denne type svar:

Borghild Terese Jørgensen oppfordrer kvinner og mødre til å tenke på fedre som likestilte foreldre og ikke som «barnevakt». Foto: Privat

«Ja? Sikker på at du koser deg ...?». Gjerne med en litt hånlig latter.

Når mor meddeler at hun koser seg med tilværelsen hjemme med ungen, blir hun møtt med kjærlighet og et snev av selvfølge. Når derimot far forteller det samme, blir han møtt med tvil?

Det kan være verd å bite seg merke i at det kun har vært kvinner som har kommet med slike kommentarer. Mennene er bare positive.

Hvorfor betviler noen kvinner at menn kan kose seg hjemme sammen med barna?

Vi vil ha likestilling og moderne menn, men slipper likevel ikke mennene helt til på hjemmebane?

Jeg har hørt flere ganger utsagn som:

«Pappaen er barnevakt i kveld, men jeg har kjøpt inn mye godt til dem, så det går sikkert bra.» Altså!

Pappa er ikke barnevakt. Pappa er pappa.

Far trådte rett inn i farsrollen idet jenten vår kom til verden. Faktisk litt før, ved at han tok godt vare på oss, da jeg gikk gravid. Jeg var like sikker på at han ville bli en god far, som jeg var på at jeg ville bli en god mor.

Og ja, jeg føler meg hundre prosent trygg på at ungen vår har det like kjekt og er like trygg sammen med han, som hun er med meg

Kanskje vi mødre bør jevnt over bli flinkere til å gi fedrene mer tillit. Hvis vi gir friere tøyler til fedrene, vil det også gi oss mødre friere tøyler.

Barnet vil få mye fint ut av at foreldrene fungerer som gode, likestilte og fornøyde partnere. Det danner en positiv sirkel for alle.

Det svir faktisk litt i hjertet mitt når jeg overhører slike kommentarer som den jeg nevnte over, selv om far selv ikke bemerker det.

Jeg ser kjærligheten mellom min partner og ungen vår. Jeg anser, ufattelig nok, kjærligheten mellom han og barnet som like sterk som kjærligheten mellom meg og barnet, og det gjør meg tvers gjennom lykkelig og stolt.

At du som kvinne ikke vil innse at far kan være like god som mor, eller at du har valgt å få barn sammen med en mindre egnet mann, gir deg ingen rett til å betvile kjærligheten mellom andre fedre og deres barn.

Slutt med det.

Innlegget ble først publisert på skribentens blogg.