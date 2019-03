Klart dei skal ha fråvær!

Bjørn Angell-Jacobsen

Ungdommar både frå ungdomstrinnet og frå vidaregåande demonstrerer for miljøet. Og det er flott!

Det har ikkje vore for mykje engasjement frå den kanten i løpet av min 38-årige lektorgjerning på vidaregåande skule. Så går diskusjonen om fråværet frå undervisninga skal godkjennast eller reknast som skulk.

I arbeidslivet er det slik at streikar du, blir du trekt i lønn. Rett nok kan du få betalt frå ei streikekasse, men det er pengar du sjølv har betalt inn gjennom fagforeininga. Det kostar å streike. Dette må også elevane lære. Derfor skal sjølvsagt fråværet førast som skulk.

Men nokre skuleleiarar på ungdomstrinnet vil unnlate å føre fråværet, blenda av snillisme og eigen sympati for aksjonen. Dette vil elevane oppfatte som at «vi fekk fri for å streike».

Å få fri frå undervisninga, blir oppfatta som eit gode. Slik har det alltid vore. Eg kan godt hugse tilbake til mi eiga skuletid som 14-15-åring. Fekk vi fri ein time med tysk eller norsk grammatikk, var det jubel i klassen.

Får elevane fri for å streike, fell botnen ut av heile aksjonen. Dersom eg ser ungdommane i tog med plakatar, vil eg tenkje: «Ja ja, dei har jo fått fri til det, alternativet var kjedelege skuletimar». Om dei derimot blir straffa med fråvær for desse timane, har dei min respekt.

Då meiner dei alvor.

