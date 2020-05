Koronaviruset banker på døren i Afrika

Man kan bare tenke seg hvordan korona kan utarte i land med langt mindre ressurser i helsevesenet enn Norge.

Arbeidet for å stoppe koronaviruset minner innsenderne om Ebola-utbruddene i Sierre Leone og Øst-Kongo. Foto: Anna Surinyach / Leger uten grenser

Debattinnlegg

Beate Etim, intensivsykepleier, Haukeland universitetssjukehus, har arbeidet ved Ebolabehandlingssenteret i Moyamba, Sierre Leone

Elin Hoffmann Dahl, lege på infeksjonsmedisin, Haukeland universitetssjukehus, har arbeidet med ebola i Øst-Kongo for Leger uten grenser,

Bjørn Blomberg, overlege på infeksjonsmedisin, Haukeland universitetssjukehus, førsteamanuensis ved UiB, arbeidet som infeksjonsmedisinsk rådgiver for det norske ebolaarbeidet i Moyamba, Sierra Leone.

Koronaviruset forandret verden over natten. Det oppsto usikkerhet og frykt både i samfunnet og i helsevesenet, og mange var fortvilet for hvordan viruset smitter, hvor farlig sykdommen egentlig er, og hvordan Norge skulle klare å håndtere krisen i en situasjon med allerede mangel på sykepleiere og annet helsepersonell.

For noen av oss vekket situasjonen minner fra epidemier med et annet virus på et annet kontinent. Vi har alle tre arbeidet med ebola under utbruddene i henholdsvis Sierra Leone 2014–15 og i Øst-Kongo 2018-19, og er nå involvert i arbeid med koronavirus på Haukeland.

Beate Etim ved Ebolabehandlingssenteret i Moyamba, Sierre Leone Foto: Privat

Likhetene mellom ebolautbruddene i Afrika og dagens koronaviruspandemi er mange. Ebolautbruddene førte til dramatisk sosial distansering på et kontinent der fysisk nærhet og sosial kontakt til vanlig har større betydning enn i Norge.

Her hjemme har koronaviruset bygget usynlige, nesten uoverstigelige sosiale murer mellom barnebarn og besteforeldre og mellom syke og pårørende.

I Vest-Afrika og Kongo førte ebola til frykt for kontakt mellom familiemedlemmer og venner, og det kom forbud mot de kulturelt svært viktige begravelsesseremoniene.

I Norge hører vi om koronapasienter som har gått gjennom lange sykehusopphold, noen ganger med dødelig utgang, uten å få se familien, og sykehjemspasienter har i beste hensikt vært isolert fra familie i månedsvis.

Ebola førte til nedstengning av nesten all flytrafikk til Vest-Afrika, men fikk aldri den oppmerksomheten som dagens flyrestriksjoner. Kommunikasjon med Vest-Afrika har mye mindre betydning for verdensøkonomien enn transport mellom Asia, Europa og Amerika.

Overlege Bjørn Blomberg (fra v.) i smittevernutstyr under et opphold i Moyamba i Sierra Leone i 2015. Foto: Privat

Mens koronapandemien kom litt overraskende på norsk helsevesen, fikk norske helsearbeidere som bidro i kampen mot ebola i stor grad målrettet kursing i smittevern, og god forberedelse i pasienthåndtering for sykdommen som ventet i Afrika.

På den andre siden led overarbeidede afrikanske helsearbeidere under et umenneskelig press fra tidlig i epidemien, da man ikke hadde fått rutiner på plass.

Hvis vi tenker at vi har ressursmangel i det norske helsevesenet, så er situasjonen mye verre i de fleste afrikanske land. Legedekningen per innbygger i de fleste afrikanske land er nemlig cirka en hundredel av det vi har i Norge.

Med disse umulige betingelsene som utgangspunkt, gikk helsevesen i Guinea, Liberia og Sierra Leone fra asken til ilden, da over 500 helsearbeidere døde av ebola i løpet av kort tid.

I ettertid viste det seg at det var stor overdødelighet av helt andre problemer, som malaria og fødselskomplikasjoner, fordi helsevesenet ble satt helt ut av spill av epidemien.

Elin Hoffmann Dahl (nr. 2 fra v.) under arbeid for Leger uten grenser i Øst-Kongo i 2019. Foto: Privat

Om ikke frykt, så skal man ha en viss respekt når man jobber med stor smittefare. Erfaringen fra koronaepidemien er at den ikke gjør folk handlingslammet, men får frem det gode i mange helsearbeidere. De gjør sitt beste for å hjelpe pasienter i en vanskelig situasjon, selv om de samme helsearbeiderne tidvis kan føle på frykt for egen helse.

Tankene våre går til hardt prøvede helsearbeidere i Kongo, der ebolautbruddet fremdeles pågår, mens koronaviruset banker på døren. Ebola, som sykdom, er mye mer alvorlig enn koronavirus. Ebolapasienter har over 20 ganger høyere risiko for å dø enn dem som er syke med koronavirus.

Underbemanning i helsevesenet gjør at man sliter med enkle ting som intravenøs væske for å hjelpe pasientene. Samtidig er koronavirus mye mer smittsomt, og pusteproblemer kan bli mye mer dramatisk i land der det knapt er en respirator å oppdrive.

Hvis koronaviruset ga store utfordringer i land som Italia, kan man bare tenke seg hvordan dette kan utarte i afrikanske land med langt mindre ressurser til helsevesenet.

Afrikanske storbyer har en økende befolkning med livsstilssykdommer som fedme og diabetes, og mange har ubehandlet høyt blodtrykk og hjertesykdommer. Disse menneskene vil ha høy risiko for alvorlig koronasykdom om de blir smittet.

Vi tror koronakrisen kommer til å forandre måten vi tenker på. Kanskje får verdier som samhold og solidaritet større betydning, og forhåpentligvis vil solidariteten også omfatte våre venner i land som har mindre ressurser enn oss til å takle problemer som er større enn korona.