Størst av alt er kjærligheten

Noen ganger kan det være vanskelig å overholde koronareglene, skal vi tro innsenderen. Illustrasjon: Shutterstock/NTB Scanpix

Debattinnlegg

Endre R. Nesheim (83) Haslum

Jeg har begynt å bevege meg ute blant folk nå. Jeg er ikke like redd for koronaen som før, men jeg er både på vakt og varsom, og følger Helseinstituttets alle gode råd.

Jeg er lite trent med de nye hilserådene som spark i foten eller bruk av albuen i møte med andre mennesker. Men jeg har sett det praktisert, så hvis situasjonen skulle oppstå, er jeg beredt. Jeg husker alltid regelen om å holde avstand. Jeg svinger unna når jeg møter noen.

Forleden så jeg et kjent ansikt komme mot meg. Det var flere år siden jeg hadde sett henne sist, men du verden, så flott hun var fremdeles!

Lyst langt hår som blafret i vinden, velkledd fra topp til tå som alltid, og smellvakker.

Da hun fikk øye på meg, begynte hun å vagge litt i gangen. Slik sensuelle mennesker ofte gjør. Så kom det brede smilet og de hvite tennene og de strålende øynene.

Hun bare strålte av sjarm.

I sin tid var hun den som alltid svingte seg mest i dansen, og som var alle gutters drøm. På en skala fra 1–12 fikk hun alltid 12 av guttene.

Nå kom hun rett mot meg, og plutselig var hun bare noen meter unna. Det var ikke noe tegn til å holde avstand. Så kom hun enda nærmere.

Jeg kunne se at hun begynte å heve armene, slik hun alltid pleide å gjøre, for å gi en kjempeklem. Og det som ville komme, var ikke en klem av det korte slaget.

Det ville bli en god, gammeldags klem, en som varte lenge og hadde armene godt plantet rundt deg, slik at du kunne kjenne hjertet hennes slå og duften av verdens beste parfyme.

I en brøkdel av et sekund for de nye hilserådene fra Helseinstituttet gjennom hodet mitt. Men nå var det for sent. Jeg kunne ha støtt henne fra meg med et spark i foten, men det ville blitt oppfattet som en utrolig fornærmelse.

En albue ville ikke ha vært noe bedre. Det kunne ha ødelagt forholdet for alltid.

Her ble det en kamp mellom kjærligheten og koronaen. Jeg måtte bare la det stå til. Kanskje ga hun meg noe jeg ikke ville ha, og som hun ikke var klar over at hun ga meg. Men nå var det for sent å angre. Hjertet var i full fyr. Nå var det bare å håpe på det beste.

Koronaen kan være stor, men størst av alt er kjærligheten.

