Det viktigste er at etikken løftes frem

Jeg vil takke David Chelsom Vogt, selv om jeg blir utsatt for angrep.

Publisert Publisert Nå nettopp

Jeg kan selvsagt ta feil om så meget, og jeg må granske meg selv nøye i alt jeg gjør, skriver Henrik Syse. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Debattinnlegg

Henrik Syse Filosof

Filosof og musiker David Chelsom Vogt utfordrer meg, og mange med meg, i BT 25. april. Jeg takker for hans årvåkenhet og gode spørsmål. Faren for et splittet samfunn, med en overklasse som er komfortabel med å være overklasse, som snakker mest med hverandre, og som tar privilegier for gitt, er til enhver tid stor og skal advares mot.

Den tillit som det norske samfunn langt på vei er preget av, har mye av sin begrunnelse i at maktavstandene ikke er for store, og at velferd ikke styres av inntekt og andre privilegier. Jeg kan ikke være mer enig og bruker mye av min tid på å formidle dette budskap selv.

Les også Eirin Eikefjord: «Ingen er immun mot kule gaver»

Jeg kan selvsagt ta feil om så meget, og jeg må granske meg selv nøye i alt jeg gjør. Jeg holder gjerne dommedag over meg selv.

Men når Vogt bruker min deltakelse på Nicolai Tangens seminar i Philadelphia og det faktum at de veldrevne AKO-fondene, grunnlagt av Tangen, er registrert i Cayman Islands som et slags bevis på at jeg har glemt det jeg har skrevet om måtehold, og i stedet har beveget meg inn i en slags rikmannskrets av «ressurspersoner» og skattesnusk, må jeg få svare. Jeg sitter altså i styret for disse fondene; for øvrig mitt eneste forretningsmessige styreverv.

Les også Syse har fått rundt 1,5 mill. på 11 år for verv i Tangen-fond

Jeg tar gjerne imot kritikk, for all del, og jeg er glad for alle spørsmål om slike forhold. Men denne generelle kritikken av alle fond med Cayman-registrering – eller av dem som sitter i styret for fondene – misforstår skatteparadis-debattens kjerne.

I AKO-fondenes tilfelle er det snakk om fond som er underlagt strenge krav til rapportering til nasjonale skattemyndigheter, og det handler ikke om at noen skal slippe å betale skatt. Deres virksomhet representerer det stikk motsatte av det som må angripes: hvitvasking, skattesvindel og fravær av rapportering til nasjonale myndigheter.

Les også Frykter interessekonflikter for Oljefondet-sjefen: – Burde legge frem en fullstendig oversikt

Jeg håper ikke Vogt tror at ledende stiftelser, universiteter og helseinstitusjoner ville ha investert i disse fondene dersom de drev med det han kaller de rikes skattesvindel. Jeg håper heller ikke han tror at jeg støtter slikt eller at jeg har mistet bakkekontakten, av denne eller andre grunner.

Jeg takker Vogt uansett, selv om jeg blir utsatt for angrep. Det viktigste er at vanskelige spørsmål stilles, og at etikken løftes frem.

Å bidra til det er min hensikt med så å si alt jeg gjør. Det vet jeg også er Vogts, og det er jeg takknemlig for.