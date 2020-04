Oljen er bra for det grønne skiftet

Vi må bruke politiske virkemidler som sikrer arbeidsplasser for fremtiden.

Skal vi slå ring om dagens oljearbeidere, må vi legge grunnlaget for fremtidens arbeidsplasser, skriver Natalia Golis (MDG). Foto: Rune Sævig

Natalia A. Golis Fylkesvaraordfører i Vestland, MDG

Begrepet «det grønne skiftet» ble først brukt i 2012. Det er på overtid at vi kommer i gang. Når oljebransjen nå ber om krisehjelp, beregnet av Finansdepartementet til å gi staten et tap på 82 milliarder kroner for 2020 i sin helhet, er det grunn til å stille spørsmål.

For fremtiden er dette en risikosport, og det er ikke bare på grunn av klimakrisen. Oljebransjen har tjent norsk økonomi godt, og er en av grunnene til at vi står godt rustet til å møte kriser. Men norsk økonomisk oljeavhengighet tjener oss ikke.

Prognoser fra Menon Economics viser at Vestland kan komme til å miste inntil 6500 arbeidsplasser i leverandørindustrien i løpet av noen uker. Vi har ikke råd til å la disse arbeidstakerne gå permitterte og ubrukte.

Hvordan kunne vi ha brukt 82 milliarder kroner, for å sikre fremtidige arbeidsplasser og skatteinntekter? Her er seks konkrete forslag:

1. Refusjonsordning for havvind

Uenighet om ordningen til tross, vil de fleste vil være enige om at leterefusjonsordningen har fungert godt for norsk petroleumsvirksomhet.

La oss overføre denne ordningen til fornybarsektoren, og til havvind, en av Norges mulige fremtidsnæringer. En slik ordning kan utformes fleksibelt, målrettet og med tilpasset refusjonssats, og kan lett avvikles når målene er nådd.

2. Satsing på hydrogen

Det finnes allerede store og gryteklare hydrogenprosjekter i vårt fylke. Vi må sparke i gang etterspørselen, for eksempel ved å få fortgang i hurtigbåtanbudene, styrke PilotE-ordningen og bidra til prosjekter som TiZirs satsing på å erstatte importert kull med hydrogen fra lokalprodusert vannkraft.

3. Støtt opp under elektrifiseringsrevolusjonen

Både Vestland og flere andre fylker satser på elektrifisering, men trenger at staten tar en større del av kostnaden for nullutslippsanbudene på hurtigbåter og ferger. Elektrifisering av luftfarten er også i startfasen.

Dette er ikke bare positivt for miljøet, men gir også nye muligheter til vestlandsk næringsliv innenfor verftsindustrien, batteriteknologi og ladeinfrastruktur. Regjeringen må også beholde sine utslippskrav i våre verdensarvfjorder.

4. Fremtidens havbruksnæring

Vi bruker bare en liten del av de enorme ressursene som finnes langs kysten og i havområdene våre. Det er anslått at havet kan gi oss seks ganger så mye mat som i dag, gjennom havbruksnæring og høsting.

Gjennom målrettede statlige investeringer kan vi legge til rette for innovasjon og nyetableringer, og for en havbruksnæring som er både økonomisk og økologisk bærekraftig.

5. Fangst, lagring og bruk av karbon

Karbonfangst er ikke løsningen med stor L, men det er en løsning, som gir muligheter både for industriutvikling og utslippskutt. Vi kan begynne med Birs anlegg i Rådalen og prosjektet Northern Lights i Øygarden.

6. Utvikling av havner og farled

Å satse på forbedring av infrastruktur er et klassisk motkonjunkturtiltak. Et område som ofte blir oversett, er havneutvikling og farledsutbedring, som er viktig for den maritime industrien. Å utbedre havnene og prioritere godstransport til sjøs, vil gi gunstig miljøeffekt og ha stor samfunnsøkonomisk betydning.

Kommuner er bekymret for skatteinntektene sine, og for om de klarer å levere de gode tjenestene folk trenger. Vanlige folk er bekymret for arbeidsplassene sine, som gjerne også er en del av identiteten vår. I møte med krisen trenger vi likevel å gi oss selv en litt høyere himmel og en bredere palett å male med.

Oljen er bra for det grønne skiftet. Norges oljeinntekter har bidratt til å gjøre oss til et av verdens rikeste land. Men skal vi slå ring om dagens oljearbeidere, må vi legge grunnlaget for fremtidens arbeidsplasser.

Etter oljeprisnedgangen i 2014 burde vi ha hatt en større omstillingsgrad. Det ser vi nå. Både Norge og Vestland trenger en ny strategi.