Om vi noen gang trenger kunstnerisk nytenking, er det nå.

Det finnes alternative løsninger til permitteringer, skriver Knut Alfsen i Norsk skuespillerforbund. Foto: Gisle Bjørneby

Knut Alfsen Forbundsleder Norsk Skuespillerforbund

Teatrene har måttet stenge sine ordinære scener og møter helt ekstraordinære utfordringer i disse dager. Samfunnsoppdraget til Den Nationale Scene (DNS) ligger likevel fast: Å sikre publikum i Bergensregionen et godt teatertilbud både nå og på lengre sikt.

Vi i Norsk Skuespillerforbund kan ikke se at teatersjef Stefan Larsson bidrar til dette.

Allerede to dager før teatrene ble stengt 13. mars, innkalte den nye sjefen på DNS sine ansatte til et drøftelsesmøte. Det ble ingen reell drøfting, for beslutningen var allerede fattet av ledelsen og styreleder: Alle ansatte skuespillere ble permittert.

Larsson sier i et intervju med Klassekampen 22. april at teatrene er dumme om de ikke tar i bruk «permitteringsverktøyet», og avslører dermed at han verken forstår spillereglene, eller vilkårene for å permittere.

Prosedyrene er regulert i lov, sedvane og avtaleverk, og fastslår at permittering er en nødløsning, som bare kan brukes når situasjonen har vært drøftet i full bredde med de ansattes tillitsvalgte.

Samtlige forbund kritiserte prosessen i ettertid, men ble avvist av en skråsikker Larsson, som sto fast ved at permitteringer var det eneste riktige.

DNS var først ut av samtlige institusjonsteatre med å permittere, og er det eneste teatret som har permittert samtlige skuespillere 100 prosent. De tillitsvalgte ble også permittert, og det har umuliggjort det fagpolitiske samarbeidet.

Ved å stenge teatret og permittere alle, oppnådde Larsson også at spådommen om bortfall av arbeidsoppgaver ble oppfylt – som i enhver annen selvoppfyllende profeti.

De andre teatrene har mange ukers forsprang, da DNS først 24. april signaliserte at permitteringsgraden for skuespillere skal nedjusteres til 80 prosent.

Noen teatre satser digitalt. Teater Ibsen har lansert en «koronaversjon av Vildanden – et rettsdrama». Andre viser teater innenfor gjeldende smittevernregler.

Rogaland Teater skal vise «Terje Vigen» i fjæra for fem publikummere. Atter andre forbereder seg til høsten med tilpassede prøver og andre justeringer til den nye situasjonen.

Det finnes altså alternative løsninger. Disse spørsmålene burde naturligvis blitt analysert grundig før DNS gikk til permittering.

Og nå, etter at skuespillerne er permittert, står teatersjefen i en mye vanskeligere situasjon. For det er jo nettopp kunstnerne på teatrene som har kreative ressurser til å finne nye løsninger. Nå står de uten jobb – og teatersjefen uten sine viktigste menneskelige ressurser.

At han nå har gitt uttrykk for at skuespillerne etter hvert skal kunne arbeide 20 prosent, er for lite, for sent.

Larsson trenger heller ikke å frykte at et ungt menneske «vil bli livredd og aldri mer oppsøke teatret» på grunn av en dårlig live-strøm, slik han gir uttrykk for i Klassekampen. All kunst er ikke genial, men det er ikke strømmingen i seg selv som gjør at resultatet kan bli dårlig. Like lite som den forgylte prosceniumsbuen på hovedscenene gir garanti for en stor kunstopplevelse.

Kunstneres kreativitet og faglige kompetanse er nøkkelen, og kunstnerne skulle vært de siste som ble permittert.

Om vi noen gang trenger kunstnerisk nytenking, er det nå. Larsson ser problemer og økonomiske begrensninger. Nå trenger han medarbeidere som ser muligheter og fremtidens løsninger, på plass i full jobb.