Skivebom av Simula

Dette dreier seg om demokrati, frihet og menneskerettigheter.

Trond Arve Wasskog CTO Bekk Consulting

Direktør i Simula Aslak Tveito og styremedlem Pinar Heggernes hevder i BT 1.mai at skeptikerne til applikasjonen «Smittestopp» setter sitt eget personvern fremfor andres helse.

Tilsvarende uttrykkes på egne nettsider: «Det er en barmhjertig handling å laste ned og bruke den, og en egoistisk handling å ikke gjøre det.»

Å bidra til å få samfunnet på fote, er viktigere for meg enn mitt eget personvern. Men dette dreier seg ikke om mitt personvern, men om demokrati, frihet og menneskerettigheter.

Smittestopp-appen innebærer den mest omfattende masseovervåkingen av Norges befolkning noensinne. Det finnes et alternativ anbefalt av EUs personvernråd som ikke innebærer masseovervåking. Apple og Google vil tilby dette på sine telefoner, men Smittestopp får ikke bruke det.

Masseovervåking kan medføre at vi oppfører oss annerledes, begrenser hva vi sier og hva vi engasjerer oss i. Data kan også brukes til andre formål, som da politiets DNA-register ble brukt i en farskapssak i 2018.

Viktigst er forskyving av tålegrensen for overvåking: Vil overvåking som var utenkelig i 2019, bli den nye normalen i 2021?

FHI vet ikke sikkert om Smittestopp virker, det er langt til målet om 60 prosent bruk og det er stor usikkerhet om appen faktisk kan fungere som tiltenkt.

Jeg er ikke veldig redd for at Smittestopp-data skal komme på avveie, ei heller for mitt eget personvern. Derimot er jeg opptatt av friheten og demokratiet i landet vårt. Personvern har en grunnleggende egenverdi. Appen er frivillig, og det finnes gode grunner til å ikke bruke den.

Det er noe riv ruskende galt når leverandøren Simula antyder at folk bør spørre seg om det i dagens situasjon «er riktig å sette eget personvern foran andres helse». Hvordan kan FHI tillate dette?

Simula har klokkertro på egen løsning, og lytter ikke til konstruktive innspill. Det er skivebom. Da er det kanskje ikke så rart at retorikken følger etter.